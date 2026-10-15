新加坡与英国已在《英国—新加坡自由贸易协定》（UKSFTA）框架下，正式就制药业良好生产规范（Good Manufacturing Practice）的互认协议（Mutual Recognition Agreement）展开谈判。协议若达成，将有助于减少重复检查、降低制药企业的合规成本，并让患者更快获得优质药品。

主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕，星期四（10月15日）在新加坡英国商会（The British Chamber of Commerce Singapore）第27届常年颁奖典礼讲话时说，这个互相承认协议将让业者更容易在这两个市场营运。

傅海燕指出，新加坡与英国的双边贸易与投资持续增长和深化，双边实物商品贸易去年劲增30%至250亿元，使英国成为新加坡最大的欧洲贸易伙伴。在服务方面，英国也继续是新加坡最大的欧洲伙伴，去年双边贸易增长接近18%。在2024年，英国是新加坡最大的欧洲投资者，在新加坡的累积投资额超过1740亿元，而新加坡则使英国成为它在欧洲最主要的投资目的地，在英国的累积投资额接近1100亿元。

新加坡与英国在贸易和投资的稳定增长，并不能视为理所当然。她认为，这反映两国在关税与出口管制和投资限制日增的全球环境下，仍持续努力确保市场开放，并相信彼此信任与合作才是更好的途径。

傅海燕说，《英国—新加坡自贸协定》为两国贸易联系奠定强大基础，协定的持续落实将进一步惠及商家。而随着英国成为《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的成员，商家将能取得更多市场准入并深化与区域和全球供应链的结合。

除了市场准入之外，两国也在努力使商家更容易在两国市场运营。制药业良好生产规范互相承认协议的谈判是其一，两国的合作也正在扩展至新增长领域，例如通过《英国—新加坡数码经济协定》（UKSDEA）支持数码贸易及在人工智能和数码身份等新兴领域合作，让商家有个平台开发能够扩展至彼此市场的解决方案。

此外，《英国—新加坡绿色经济框架》（UKSGEF）则提供在绿色交通运输、低碳技术和可持续融资方面的合作机会，包括海事业和航空业的脱碳。