新加坡第三季的店屋交易，延续第二季好转趋势，共有21个店屋单位易手，交易量比前一季多了五宗。但尽管交易量增加，交易额却环比减少18.6%。

根据合登产业（Huttons）报告数据显示，本地第三季的店屋交易额达1亿5770万元，比第二季跌了18.6%，主要是第二季的比较基础较高。

在第二季，有一宗荷兰村罗弄力步（Lorong Liput）三间相连的店屋以7000万元出售的交易。受这交易提振，第二季店屋销售额高达1亿9370万元。

合登产业预计，今年前三季大约有51个店屋交易，总交易额达4亿4130万元，不如去年同期取得的68宗交易和6亿4450万元总交易额，交易值跌了31.5%。

合登集团高级数据分析总监李思德接受《联合早报》访问时说：“由于价格不符合店屋业主的预期，不足以推动业主挂牌出售，因此供应减少，连带交易量也下跌。”

值得一提的是，第三季交易的店屋中，超过七成的价位都在500万元及以上。999年地契和永久地契店屋依旧是投资者的首选，占了第三季店屋交易的81%，共17个单位，成交价介于130万元至1680万元。

同时，店屋交易集中在小印度、花拉公园、惹兰勿刹和部分实龙岗路所在的第8区，以及在东部的第15区（如切、马林百列、加东、实乞纳等）。

桥南路店屋出售 业主收益估计达1420万元

第三季最大笔的交易是位于桥南路261号，一个1352平方英尺的店屋以1680万元出售。报告指出，业主持有这个999年地契资产约19年，估计取得收益达1420万元。

由投资公司The Calamander Group创始人兼主席斯科特（Roman Scott）出售的沙球劳路（Circular Road）85号的店屋，同样是999年地契，交易价为1620万元、估计这个持守约19年的店屋给他带来约1360万元收益。

在租赁市场方面，合登指出租赁活动有所增加，合同量从第二季的768个，增加至800个，涨幅约4.2%。然而，租金则保持在每月每平方英尺6.47元的水平，并无变动。

展望2026年剩余时间，李思德预期店屋市场将保持韧性。除了新加坡能持续吸引超高净值人士抵埠保值和管理资产，店屋也是少数外国人持有限制极少的房地产类别之一。

他说：“除非买家开出溢价，店屋业主没有出售压力，再加上供应有限、店屋估值能在长期获得支撑。”