今年参加新加坡金字品牌奖的本地中小企业已意识到知识产权（IP）的重要性，不仅将它视为保护自身权益的防御工具，也把它当作推动业务增长的重要资源。

第24届新加坡金字品牌奖（SPBA）以“品牌蓄力·乘变而上”（Embrace Branding, Power Growth）为主题，聚焦本地企业如何善用品牌这个战略资产巩固市场地位，并在不断变化的商业环境中开拓新机遇。

本届金字品牌奖已完成评审工作。评审团队观察到，今年参选企业整体实力相当强，展现出积极求变的意愿，也更加灵活地应对市场变化，并通过推出新产品和服务，推动业务增长。

今年的评审阵容，包括新加坡知识产权局注册事务总监叶为皓、新加坡理工大学商业、传播及设计组副教授林智兴、教育科技公司迈文点（MaivenPoint）首席客户官杜炳德，以及新加坡管理大学李光前商学院客座教授陈伟良。

新加坡管理大学李光前商学院客座教授陈伟良说，不少企业在参与评审的过程中，进一步意识到知识产权保护的重要性。（中小企业商会提供）

陈伟良接受《联合早报》访问时指出，其中一个值得关注的趋势是企业越来越重视知识产权保护。不少企业在参与评审的过程中，进一步意识到知识产权保护的重要性。

叶为皓也说，企业开始把知识产权看作是帮助公司发展的重要资源。

新加坡知识产权局注册事务总监叶为皓（左）说，打造一个好的品牌需要投入大量时间与精力，但要是经营得当，品牌价值能长期发挥效益。迈文点首席客户官杜炳德表示，企业积极使用自动化技术，并通过线上网站来推动业务发展。（唐家鸿摄）

他说：“从今年企业分享的情况来看，它们一直在思考如何进一步凸显自身特色，与竞争对手形成差异化，以及如何借助知识产权来增强自身的竞争优势。”

其中一家参选企业意识到人力资源有限，可能限制核心业务的增长，因此利用知识产权资产开发新产品与服务，开拓其他收入来源。

叶为皓认为，此举有助提升业务的经营韧性和扩展能力，也让企业建立更丰富和全面的知识产权及无形资产组合。

“打造一个优秀品牌需要投入大量时间和精力，但如果做得好，品牌价值可以在很长一段时间内持续发挥作用。”

广泛运用科技 探索接触潜在客户新渠道

林智兴则说，企业的愿景更加清晰，同时表现出追求灵活应变、积极尝试推新产品和新服务的意愿。此外，一些已经拥有知名产品线的企业也探索其他渠道，触达潜在客户。

新加坡理工大学商业、传播及设计组副教授林智兴指出，今年参加金字品牌奖的企业展现出积极求变的意愿，并尝试推出新产品和服务，灵活应对市场变化。（中小企业商会提供）

杜炳德提到，企业越来越重视通过线上平台来推动业务发展，并广泛运用自动化技术，提升自身实力。

“它们并不害怕自动化，也不担心人工智能会带来什么影响。它们为员工提供再培训，帮助员工做得更好，这是一个非常明显的转变。”

随着人工智能（AI）应用日益普及，林智兴指出，企业以创新方式运用AI来创造价值，接下来的挑战在于如何将这些成果转化为实际效益。

他说，许多公司认为AI只是一种工具，无法取代人与人之间的互动。因此企业在设计服务时，仍注重将科技与人工服务结合，让两者相辅相成。

新加坡金字品牌奖由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办。

今年奖项包括潜质品牌奖（成立三年至八年）、成名品牌奖（成立超过五年）、悠久品牌奖（成立超过25年）和特别表扬奖。