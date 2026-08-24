营养屋国际（NutryFarm International）收到自称为“Corpbond的债主”的澄清，并就“股票据了解已质押给Corpbond”之事，要求公司对接受质押物作为担保的债权人、担保安排，以及各方的权利与权益等事项进行审查。

这家目前正被部分股东要求撤换董事兼首席执行官的挂牌公司，星期四（10月15日）闭市后透露了这个消息。它所披露的内容一如既往的非常有限，没有提到“Corpbond的债主”和接受质押物作为担保的债权人是谁。

Corpbond公司本身是营养屋国际的债主，因此这是“债主的债主”的澄清和要求。

这事发生在部分股东上星期五（10月9日）要求营养屋国际召开特别股东大会，以撤换执行董事兼首席执行官牛黎明之后。

据报道说，在有关股权质押安排下，贾立杰（译音，Jia Lijie）和程明（译音，Cheng Meng）分别把2170万股和1330万股营养屋国际股票质押给牛黎明。加上牛黎明直接持有的36万股，牛黎明直接和间接掌控着营养屋国际的25.72%股权。

营养屋国际至今的披露，都没有提到这些合共持有“超过10%股权”的股东要撤除牛黎明的原因。这些股东后来于10月10日致函公司，反对牛黎明行使贾立杰授予的代理投票权，并称已正式提出法律异议，质疑这个授权的有效性。

据报道，牛黎明是Corpbond IV股东，在这个债权人提出申请下，营养屋国际于2022年6月接受司法管理。牛黎明后来于2022年12月成为营养屋国际的执行董事兼首席执行官。高等法庭已于今年2月让营养屋国际脱离司法管理，但营养屋国际的股票自2022年4月11日停牌以来，至今还未复牌。

有关股东本星期进一步提出紧急要求，要公司即刻暂停牛黎明的首席执行官职务并委任首席财务总监为临时首席执行官，以及要求召开特别股东大会。不过，营养屋国际星期四继续指出，公司仍在检讨有关要求的有效性，因为还不清楚有关股东是否拥有超过10％股权。