得益于人工智能（AI）相关需求驱动的电子产品出口与船体结构等非电子产品激增，新加坡9月非石油国内出口（NODX）同比增长68.4%，显著高于8月的46.1%以及7月的24.1%，创下近38年来罕见的单月高速增长。

新加坡企业发展局星期五（10月16日）发布的最新数据显示，2026年前九个月，新加坡非石油国内出口累计增长27.6%。

电子与非电子产品出口在9月迎来同步强劲增长。其中，电子产品出口同比飙升107.6%，AI相关的强劲需求成为最核心的推动力，包括磁盘类产品猛增312.4%，个人电脑增长149.5%，集成电路也增长74.7%。

与此同时，非电子产品出口同比增长54.2%，较8月的11.9%大幅提速，主要受到船只与艇体结构、非货币黄金以及专用机械的强力拉动。

从主要出口市场来看，新加坡9月对绝大多数主要市场的非石油国内出口均实现增长。其中香港表现最为亮眼，在非货币黄金、集成电路及专用机械的推动下同比激增112.1%。

台湾与韩国紧随其后，分别强劲增长96.9%与96.0%。对美国出口保持高速增长，同比上升73.2%；对中国大陆出口则增长36.8%。

相比之下，印度成为前十大市场中唯一出现下滑的地区，同比下降5.6%。

在转口贸易与商品贸易总额方面，非石油转口贸易（NORX）9月同比增长47.8%，其中电子产品转口大增64.2%，主要受电脑零部件（增长302.0%）、其他电脑外围设备（增长378.8%）及专用机械（增长121.5%）的强劲驱动。

受出口与进口双双上涨驱动，9月商品贸易总额同比扩大50.8%至1788亿元，其中出口总额增长51.5%至944亿元，进口总额增长49.9%至843亿元。