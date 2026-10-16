环保组织的一份调查报告指出，两家在新加坡上市的棕油公司布米达马农业（Bumitama Agri）和益资源（First Resources），与印度尼西亚发生林火及出现烟霾的种植园地区有关联。其中一家涉事公司否认指控，并称林火是在公司特许经营区范围以外发生的。

根据绿色和平（Greenpeace）10月5日公开的报告，今年8月至9月期间，与这两家公司有关联的种植园特许经营区出现火点和烟雾。报告也点名与新加坡注册公司有股权关系的非上市公司First Borneo Plantations。

这个组织的统计指出，截至今年10月初，有48个起火点与布米达马农业（Bumitama Agri）有关，烟霾影响天数为11天；与益资源有关的两个特许经营区，则分别录得25个和10个起火点。

在本地媒体发出询问后，益资源星期四（10月15日）晚上在新加坡交易所发文告否认有关指控。它说，公司监测数据表明，西加里曼丹的特许经营区域附近发现的热点，许多热点位于运营边界之外。

“在某些情况下，起火点位于我们经营区域之外，随后蔓延至管理范围内。尽管公司的现场消防队伍已尽全力进行应对、管控和扑救，但部分源自特许经营区之外的火灾规模巨大且蔓延迅速，难以被完全控制。”

绿色和平也点名Arjuna Utama Sawit，指它所经营的种植园地区出现林火和烟雾。这家公司与印尼棕油集团First Borneo Plantations有关联。新加坡注册公司Chancellor Oil曾通过First Borneo Plantations经营棕油业务。

黄循财总理星期四晚上在脸书发文说，我国正调查哪些企业须为印度尼西亚的森林和泥炭地火灾负责，必要时将援引《跨境烟霾污染法令》采取行动，并探讨与其他国家联合采取行动。

《联合早报》也向新交所发出询问，以厘清两家公司是否尽到披露义务。

星期五（16日）开市后，布米达马农业（Bumitama Agri）一度下跌7%，报1.73元；益资源（First Resources）最多跌9%，报3.71元。