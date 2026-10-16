得益于面向海外市场的行业增长不俗，在今年第三季，追踪本地中小企业表现的华侨银行中小企业指数（OCBC SME Index）连续两个季度处于扩张区间，报51.9，高于前一季的51.3。

但分析指出，本地中小企业仍得应对商业环境的瞬息万变，各行业之间及行业内部也呈现不均衡态势。

据华侨银行星期五（10月16日）发布的最新中小企业指数报告，在贸易、电子产品及人工智能相关需求利好的背景下，以信息通信技术（ICT）和制造业为代表的对外导向型及科技相关行业，继续引领中小企业增长。

相比之下，内需型行业增长则较为温和且差异较大。除了教育行业外，其余所有行业均保持扩张态势。

华侨银行中小企业指数是根据该行在新加坡超过10万名中小企业客户、相关企业年营收不超过3000万元的交易数据编制而成，旨在衡量中小企业的经营状况与表现。

指数以50分为基准，50以上显示企业经营状况有所改善；低于50则显示经营状况恶化。

纵观各个面向海外市场的行业，信息通信技术位居榜首，报52.5，这归功于信息通信科技制造及销售领域表现坚挺。

报告估计，随着各类企业持续推进数码化，对数码工具与科技的应用日益普及，信息通信科技业会持续受到支撑。

制造业的指数排名第二，报52.4，连续第六个季度处于扩张区间，这主要归功于精密工程、电子与半导体领域表现强劲。

华侨银行说：“在人工智能相关领域对半导体及其他电子产品需求的持续支撑下，中小企业很可能从全球科技行业的上行周期中受益。”

在我国出口强劲增长的背景下，运输与物流业的指数报51.8。华侨银行说，该行业的中小企业也迎来有利的经营环境。

至于面向国内的行业，零售业领先全场，报52.7。其次是建筑和餐饮业，分别报51.1及50.6。

教育是唯一处于收缩区间的行业，报49，且低于前一季的49.6。这主要是培训中心、正规教育与商业学校领域表现疲弱，拖累了整个行业的增长。

报告也指出，教育领域中小企业可能面临人力、租金、其他运营开支上升所带来的成本压力。

华侨银行：企业仍难逃成本上升压力

华侨银行环球商业银行业务总裁王尹萱指出，在第三季，面向海外的行业保持强劲增长势头，而面向国内市场的行业，增长则较为温和。

展望未来，王尹萱说，由于各行业之间、同一行业内的企业在成本结构、生产力、科技应用方面存在差异，中小企业的前景预计会呈现不均衡的局面。“能够更好地把握新兴机遇的中小企业，将是那些能够有效管理成本与盈利率、投资提升生产力、善用科技打造差异化优势的企业。”

报告提及，本地中小企业仍需面对两大挑战。第一是人力成本走高，今年第三季中小企业的薪资总额增加8.4%，“薪资压力持续推高运营成本，而技能人才短缺则可能扩大企业招聘和留住所需人才的难度，进而影响企业发展”。

第二是地缘政治风险升温，或会连带推涨企业成本。报告提及，中东冲突挥之不去，对全球能源价格及供应链造成压力，中小企业也难以幸免。