在新加坡的劳动法规中，中央公积金（CPF） 一直被视为不可随意触碰的“红线”。因为公积金存款是新加坡打工族的一项重要存款，包括房贷、医药费、教育费、保险和投资，都可用公积金存款支付。最重要的是，它是许多人退休后的一大经济来源。

若公积金短缺，分期支付的费用可能被暂停，延迟偿还住房贷款，还可能导致罚款。

可是过去两个月来，数家本地企业因为拖欠员工公积金而被告上法庭，当中包括mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）、谢美丽（Mary Chia）、豆乐食品（Jollibean Foods）和老火汤集团（Lao Huo Tang Group）。

为什么企业敢在公积金头上“动土”？这种现象为何从偶发事件变成了某种“危机趋势”？专家又给出了怎样的警示？

1）上市公司也拖欠公积金

纵观这些拖欠公积金的公司，它们大多在新加坡经营多年，规模和名气都不小，有些还是本地上市公司。但它们都相继陷入财务困境。

例如前国泰影城（Cathay Cineplexes）联营商mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia），是新交所主板上市公司，和子公司，仍拖欠21万9000元公积金。mm2全亚和子公司创办人洪伟才星期三（10月14日）代表两家公司出庭星期三（10月14日）告诉法院，公司正在进行债务重组，难以满足进一步付还款额的要求。

正在进行清盘程序的mm2，自去年9月停业，因此无力缴付公积金。法庭下令公司分期偿还拖欠金额。

同样债台高筑的谢美丽控股（Mary Chia Holdings），也是本地上市公司。谢美丽控股本月披露，它的五家独资子公司共拖欠约15万3000元公积金，。

豆乐食品拖欠公积金的情况更为严重，共有16名职员受影响，拖欠金额共超过21万元，被法庭罚款6万8000元。

公司今年9月在庭上表示，正与潜在买家商谈接手公司的事宜，交易完成后才有资金支付欠款。

今年9月底，老火汤关联公司Lao Huo Tang F&B被控违反公积金法令，拖欠6月至8月共计3万9121元的员工公积金。

值得注意的是，上述这些公司并非长期拖欠公积金，而是大约一至三个月没有缴付公积金。

2）为什么企业敢于无视政府条例，拖欠雇员公积金呢？

根据公积金局规定，公司必须为新加坡籍和持有永久居民证、且月薪超过50元的员工，存入公积金存款。公司必须根据员工的年龄段，存入相等于员工薪金7.5%至17%的款项。

若没有按时缴交，公司可能得缴付延迟付款利息，公积金局也可能可处以复合罚款。

若公司没有付清所有以上款项，公积金局可能对公司采取法律行动。雇主可能被判罚款或坐牢，或两者兼施。

既然未能按时缴纳公积金是严重违法行为，为什么企业扔敢于无视政府条例，拖欠雇员公积金呢？

一些受访律师指出，这是许多资金周转不灵的公司，所采取的拖延策略。

钟庭辉律师事务所的创办人钟庭辉告诉《联合早报》，对于资金周转不灵的公司而言，它们可能会优先支付薪金，因为员工“等着薪水开饭”。至于公积金，则可能延迟一段时间才补上，因为很多人没有定期查核公积金存款是否入账。

“年轻员工可能没有供房子，因此可能没发现公司没存入公积金。”

相比之下，多数人只关注薪金是否已到手，而不是核查无法自行提取并使用的公积金。

正气律师事务所萧锦耀律师指出，一些无良企业可能把这个当漏洞，而拖欠公积金。“有些有盈利的公司会拖欠对外籍员工的薪水，对于本地员工，就不交公积金。”

他呼吁雇员定期检查公积金户头，若发现公司没有存入应得的款项，就该勇于向当局投诉。

3）该如何查看公积金户头里的存款？

根据公积金局信息，雇员可登录到公积金局官方网站查看户头，若担心忘记定期查看，可在户头设置里填写电邮地址，并选择订阅存款信息。雇员在查看存款时，也应该同雇主发出的工资单进行核对。

若不熟悉网上操作，可直接到公积金局办事处或拨打热线1800-227-1188询问。

如果发现雇主没有存入公积金或金额不对，雇员应先向雇主了解情况，并询问何时会缴纳。若雇主未能提供令人满意的答复，雇员可向公积金局举报。当局将展开调查，并向雇主追讨拖欠款项。

不过，若公司面临财务困难，即使当局采取了执法行动，被拖欠的公积金也未必能追回。

若雇员因为公积金存款短缺，而无法继续偿还组屋贷款，雇员可向建屋发展局了解其他付款方式。若想寻找另一份工作，可向新加坡劳动力发展局求助。

4）拖欠公积金“风暴”或许刚拉开序幕

从上市公司的mm2和谢美丽控股，到私营企业的豆乐食品和老火汤，拖欠公积金“风暴”或许才刚刚拉开序幕。它不仅是几家公司的财务危机，更可能是新加坡传统商业模式在面对新经济冲击时的一声警钟。

在资本市场不再盲目买单、经营成本居高不下的今天，任何无法保障员工基本公积金权益的企业，都注定无法在激烈的市场竞争中走得太远。 对于投资者和求职者来说，学会识别这一“风险信号”，已是当前极其重要的一课。