全球总部位于伦敦，亚太区总部设在新加坡的汇款服务公司Wise，2027财政年次季净营收同比增长21%至7亿3910万美元（约9亿4594万新元），预计全年营收增长率，会达到目标区间的上限水平。

Wise星期四（10月15日）指出，次季净营收迎来增长，主要归功于客户人数强劲走高，以及跨境交易量有所提升。

次季的跨境支付交易量增长22%，报717亿美元；活跃客户人数则增加20%至1250万名。跨境支付费率则从一年前的0.52%，下降至0.49%，原因是Wise下调价格以吸引新客户。

公司也预计，2027财年净营收增长率，将接近15%至20%目标区间的上限；税前盈利率则可能位于20%至25%目标区间的上限。

上述展望，反映出市场对低成本跨境支付服务的需求不断上升，消费者和企业正进行更多跨境资金转移，并在数码平台上存放更多资金。

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Wise向来积极扩大其全球支付网络，但在7月，公司在美国的增长计划却遭遇挫折，当时美国监管机构拒绝了Wise设立全国性信托银行的申请。Wise事后表示，有意再次申请相关执照。