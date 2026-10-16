大华银行（UOB）

建议：持有

目标价：43.10元

闭市价：41.61元（-0.19%）

我们预计，大华银行2026年第三季净利息收入约为22亿8000万元，同比增长0.6%，环比下降0.8%。贷款预计环比增长2%，与2026年第二季的增速相近，为净利息收入提供支撑。不过，我们认为，第三季净息差将环比收窄三个基点至1.71%。

此外，我们估计，2026年第三季财富管理手续费收入约为2亿7000万元，同比增长23.9%，环比增长11.1%。与此同时，信用卡奖励恢复常态，料有助于控制手续费及佣金支出，推动净手续费及佣金收入增至7亿3500万元，同比增长19.5%，环比增长10.5%。

不过，大华银行在第二季出售所持诺维娜广场（Novena Square）及乌节路230号地产的权益，我们预计，第三季非利息收入预计仍环比下降12.5%。

考虑到大华银行第二季的这些一次过收益，以及已宣布的出售资产管理业务的交易（预计在2027财年完成），我们将2026和2027财年的核心每股盈利预测分别下调4.3%和4.9%。

我们也因此将2028财年的其他非利息收入预测下调5.8%，使该财年的核心每股盈利预测下调4.0%。

当前市场仍在评估大华银行的可持续核心盈利水平，我们维持“持有”评级。（中国银河国际证券）

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。