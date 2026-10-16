与吉宝公司（Keppel Ltd）有关的财团寻求脱售中国上海虹口区综合商业房地产项目双狮汇（International Bund Gateway），要价比财团于2019年支付的收购价还低35%。

根据亚洲房地产信息网站明天地（Mingtiandi）星期四（10月15日）的报道，消息人士向明天地透露，上海综合项目双狮汇的业主，正寻求以每平方公尺4万人民币（约7650新元）的价格出售这个资产，总价约30亿人民币（约5亿7400万新元），旨在筹集资金以偿还与这个资产相关的债务。

双狮汇位于北外滩的商业区，楼面达7万4400平方公尺（80万零835平方英尺）。根据当年的文告，2019年，吉宝置业中国（Keppel Land China）携手吉宝资本（Keppel Capital）旗下首峰亚洲宏观趋势基金三期（Alpha Asia Macro Trends Fund III，简称AAMTF III）及其他共同投资者，以46亿人民币（按当时汇率折合9亿2500万新元）收购了这个项目。这个项目当时称为“一方大厦”（Yi Fang Tower）。

业主财团已委托第一太平戴维斯（Savills）担任独家代理，负责行销这个项目。双狮汇包含两栋办公塔楼（共4万7500平方公尺）及零售裙楼（2万6900平方公尺）。

第一太平戴维斯在领英上发文说：“双狮汇坐落于北外滩总部经济中心，凭借优越的地理位置、高品质的开发水准，以及稳健的资产基本面，对于投资者和自用买家而言，都极具吸引力。”

双狮汇建成于2017年，位于地铁12号线“国际客运中心”站上方。2019年初，吉宝财团从中国民营综合企业集团大连一方集团（Dalian Yifang Group）手中收购了这个房地产项目。根据媒体报道，到2022年，双狮汇的办公楼面租用率已接近100%。双狮汇的零售部分，在完成重新设计和装修后，于2023年底推出。

吉宝发言人拒绝了《联合早报》的置评要求。

根据高纬环球（Cushman & Wakefield）的数据，2026年第三季，上海甲级办公楼的平均租金降至每月每平方公尺192.3人民币，环比下降1.5%，同比下降6.2%。高纬环球的数据还显示，上海目前的办公楼租金较冠病疫情前的高点已下跌超过30%。

由于租户在租赁办公空间时仍持观望态度，随着出租率下滑及办公楼资产价值大幅缩水，许多国际投资者已选择以大幅折价的方式出售所持有的资产。