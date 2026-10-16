伟合控股（Wee Hur Holdings）获南洋理工大学颁发授标函，在南大云南园校区发展一座约有1398个床位的学生宿舍，标志着集团进军新加坡特定用途学生宿舍（PBSA）市场。

伟合星期五（10月16日）在新加坡交易所披露，项目预计于2027年第三季动工，并于2029/30学年开始前投入运营。竣工后，预计将成为新加坡自主大学（autonomous universities）校园内，由私人机构开发和运营的最大学生住宿设施。

集团将负责项目的设计、建造、融资、运营及维护，并以旗下品牌Y Suites经营宿舍。新宿舍主要面向南大研究生，同时拨出少量床位供本科生入住。

项目地段位于南大主校区内，毗邻南洋连路（Nanyang Link）30号，面积约6000平方米。项目预计获授20年土地租约，并可选择续租两次，每次五年。

伟合通过竞标获得这一项目，双方目前正敲定正式协议。

为推进项目，伟合全资子公司Wee Hur Property已与WM Nanyang签订合资协议，双方分别持有项目公司80%和20%的股权。Wee Hur Property预计按持股比例，向项目公司提供6000万元股东贷款。

WM Nanyang由伟合多名董事及关联人士持有。

集团说，这个项目把集团的学生宿舍业务从澳大利亚和香港扩展至新加坡，预计竣工后可带来长期经常性收入。

项目投资预计不会对集团2026财年的每股有形资产净值及每股盈利产生重大影响。

伟合控股股价星期五闭市涨3.54%，报0.585元。