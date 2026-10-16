新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）已接洽在印度尼西亚从事农业及种植园业务的挂牌企业，以了解它们的业务是否涉及造成烟霾的林火，以及林火对公司营运的影响。

新交所监管公司星期五（10月16日）回应媒体询问并发声明说，严肃看待印尼持续发生的森林和泥炭地火灾，因为烟霾对社区、环境和企业造成影响。

新交所监管公司说，已向相关上市企业了解林火对它们业务的影响、企业活动是否可能加剧烟霾，以及它们采取了哪些应对措施。它也指出，一些挂牌公司已针对当前烟霾情况发布公告，说明各自的营运政策及防火措施，包括零焚烧政策、不开发泥炭地政策、火点监测和水源管理等。

因与烟霾种植园相关 两家棕油企业股价受挫

《联合早报》早前报道，至少两家在新加坡上市的棕油公司，包括布米达马农业（Bumitama Agri）和益资源（First Resources），因与印尼发生林火及出现烟霾的种植园地区有关联而被环保组织绿色和平点名。

相关报告被媒体刊登后，益资源星期五开市后一度下跌9%，闭市时报3.80元，全日跌幅6.86%；布米达马农业开市后下跌7%，并在午休时间结束前宣布暂停交易，暂停交易前股价下跌4.81%，报1.78元。

除此之外，还有至少三家本地挂牌公司在交易所发文告回应与烟霾有关的询问，包括印多福农业资源（Indofood Agri Resources）、金光农业资源（Golden Agri Resources）以及肯卡纳农业（Kencana）。

新交所监管公司强调，上市公司须及时、透明地披露重大信息，妥善管理重大的环境、社会与治理（ESG）风险，并在可持续发展报告中提供相关披露。交易所也要求上市企业随着事态发展，持续向利益相关者提供最新信息。

新交所监管公司说：“如果公司未能履行新交所上市规则下的信息披露义务，新交所监管公司将采取适当的监管行动。”