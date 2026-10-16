发展商万国公司（Bukit Sembawang Estates）拟收购加冷分销园（Kallang DistriPark）一幅地段，发展首层设有商业用途的私宅项目。收购价为1亿9604万元，计入地契升级补价及土地增值费后，预计土地总成本约为10亿1000万元。

集团星期五（10月16日）在新加坡交易所披露，旗下两家全资子公司已与Tropical Warehousing签订附带条件的买卖选择权协议，涉及约5万1000平方米土地及地上建筑物的拟议买卖。

根据协议，在满足相关条件后，买方可行使购买选择权，要求卖方出售地产；卖方也可行使出售选择权，要求买方购入地产。任何一方行使权利后，就意味着双方订立具有约束力的买卖协议。

地段位于加冷分销园内，距离市中心约五公里，毗邻加冷河及佩尔顿水道（Pelton Canal），靠近芽笼峇鲁和加冷地铁站。

集团计划在其中约2万4902平方米土地上，发展首层设有商业设施的住宅项目。项目容积率为3，总楼面面积预计约为7万4707平方米，须获得有关当局批准。

其余土地将用于基础设施工程，包括两公顷公共公园、15米宽滨水步道及道路设施。

万国公司指出，这笔交易若达成，将是一个规模较大的非有地住宅项目，能够补充集团现有的有地住宅业务，扩大住宅产品种类。

根据独立估值报告，这块土地以空置土地为基础计算的市场价值为10亿零700万元，项目总发展价值估计为20亿3160万元。

由于卖方是集团一位非执行、非独立董事的关联人，这笔交易构成利益关系人交易。交易须获得股东批准，相关利益方将在特别股东大会上放弃投票。此外，交易也须满足相关当局许可等前提条件。

万国公司股价星期五闭市涨0.23%，报4.38元。