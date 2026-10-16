吉宝公司（Keppel Ltd）在越南胡志明市一宗涉及合资房地产项目的索赔仲裁程序已暂停。预计这个仲裁程序在有关房地产项目公司股权的脱售交易于今年第四季完成后的10个工作日内终止。

这宗仲裁程序是由吉宝的独资子公司Corredance提出申请，向三家公司（合称“被申请人”）索赔，涉及双方和Empire City LLC（项目公司）在2016年3月签署的投资协议和越南当局向项目公司征收的约6.877万亿越南盾（约3亿3276万新元）额外土地使用费（ALUF）。被申请人是Denver Power、Tien Phuoc Real Estate，以及Tran Thai Lands Company。

吉宝星期五（10月16日）闭市后透露，根据由Denver Power Vietnam Company Limited、Golden Axis Company Limited（合称“买方”）、Corredance和被申请人所订立的有条件资本转让协议，Corredance和被申请人已暂停有关仲裁程序。

这个资本转让协议，涉及吉宝将Empire City公司的40%股权，以2亿7000万美元（约3亿4300万新元）的价格脱售给买方（下称“脱售交易”）。

根据资本转让协议，各方已达成一致：在脱售交易完成后，Corredance与被申请人之间关于6.877万亿越南盾额外土地使用费的所有主张均应视为已得到解决。各方会在脱售交易完成后的10个工作日内终止仲裁程序。

根据吉宝8月初的披露，这个脱售交易预计会在2026年第四季完成。

吉宝公司星期五股价下跌0.20%，闭市报10.10元。