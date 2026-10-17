挂牌公司益资源（First Resources）回应关于印度尼西亚森林和泥炭地火灾的报道指出，集团最受影响的种植园在西加里曼丹省，而西加里曼丹的火点（hotspot）数量过去几个星期已经大幅减少，并且目前的火点主要集中于集团无营运的地区。

益资源星期五（10月16日）深夜就之前对林火报道的回应发布更多信息，“旨在提供关于此事的更全面概览，并回应随后提出的一些问题。”

公司透露，尽管火灾和烟霾导致部分地区的能见度下降、空气质量恶化，进而对集团的业务造成了一定的运营干扰，但公司预计，这些干扰以及受火灾影响的种植区域，不会对集团的运营或财务状况产生重大影响。

公司也认为，无充分证据表明集团去年收购西加里曼丹的Kayung Agro Lestari公司（简称KALE）增加了有关地区的火灾风险。集团收购后已在这家子公司推行可持续发展政策，包括不毁林、不开发泥炭地、不剥削的原则（No Deforestation, No Peat, and No Exploitation）。

从更广泛的层面来看，益资源指出，受2026年厄尔尼诺现象影响，西加里曼丹及周边广大地区近几个月持续干旱，导致火灾风险显著升高。因此，在评估自2025年5月完成收购KALE公司以来，KALE种植园区内或周边所发生的火灾情况时，必须将西加里曼丹乃至印度尼西亚其他地区所面对的这种极端气候条件纳入考量。

益资源重申集团严禁露天焚烧政策（zero-burning policy），集团实施综合火灾管理计划持续监测、预防和应对，包括使用卫星追踪、无人机和现场巡查。此外，园地出现火点并不一定是集团的责任，集团承诺配合政府当局确保合规，并与利益相关者有建设性地沟通以解决担忧。

另外，益资源星期六（17日）凌晨也披露其去年收购及取得掌控权的印尼挂牌公司Austindo Nusantara Jaya（简称ANJ）星期五提交印尼交易所的答复。

根据ANJ答复，公司面对森林与土地火灾风险的资产或业务分布于北苏门答腊省、邦加—勿里洞省（Bangka Belitung Islands Province）、西加里曼丹省以及西南巴布亚省（Southwest Papua Province）。这些地方的业务，占ANJ生产和营收的重要部分。

ANJ指出，森林与土地火灾事件并未对公司实现2026年生产目标产生重大影响，也未对集团的营收、盈利或资产价值造成不利影响。截至星期五，根据相关业务部门提供的信息，集团并未因森林与土地火灾事件而发生任何计划外停产。此外，ANJ及子公司未因上述森林及土地火灾事件而受到任何行政处罚。

根据早前报道，益资源和另一家在新加坡上市的棕油公司布米达马农业（Bumitama Agri），因与印尼发生林火及出现烟霾的种植园地区有关联而被环保组织绿色和平（Greenpeace）点名，两公司股价星期五一度因此大跌9%和7%，跌幅最后收窄至6.86%和4.81%，益资源闭市报3.80元，布米达马农业暂停交易前股价报1.78元。

与此同时，国家环境局也向七家在印度尼西亚运营的公司发出预防措施通知书，通知它们采取行动扑灭森林和泥炭地火灾。不过，益资源和布米达马农业没列在环境局公开的名单上。

那七家公司是：Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、SBA Wood Industries、Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、Hutan Lestari Raya，以及Bangkanesia。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）星期五也称，已接洽在印度尼西亚从事农业及种植园业务的挂牌公司，以了解它们的业务是否涉及造成烟霾的林火，以及林火对公司营运的影响。它指出，一些挂牌公司已针对当前烟霾情况发布公告，说明各自的营运政策及防火措施，包括零焚烧政策、不开发泥炭地政策、火点监测和水源管理等。

除了益资源和布米达马农业，另有至少三家挂牌公司也已发文告回应与烟霾有关的询问，包括印多福农业资源（Indofood Agri Resources）、金光农业资源（Golden Agri Resources）以及肯卡纳农业（Kencana）。