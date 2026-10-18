上个月，我撰文探讨如何将私人年金与中央公积金终身入息计划（CPF Life）结合，打造稳健的退休收入组合。这篇文章在社交媒体上引起热烈讨论。

一些人认为，既然终身入息计划已经是新加坡每1元保费所能获得最高退休收入的方案，退休人士只须要将退休户头（RA）填补至超额存款（Enhanced Retirement Sum，简称ERS），不必另外购买私人年金。

另一些人则认为，如果普通户头（OA）有相当可观的存款，也可以在固定年限内逐步提取，以类似年金的方式补充终身入息计划收入。

在这篇文章中，我以财富水平不同的三对退休夫妇为例，展示他们的退休资产组合可以如何配置。我只讨论不愿承担任何市场风险的退休人士，也就是希望获得稳定、可预测的收入，而无须进行投资的人。

表格中的数据已经相当清楚，不过有几点值得注意。

在方案一下，我通过自愿退还供房的公积金存款（Voluntary Housing Refund，简称VHR），为三对夫妇的普通户头进行填补；同时，通过公积金退休存款填补计划（Retirement Sum Topping-Up Scheme，简称RSTU），将A夫妇和B夫妇的退休户头填补至超额存款水平。

方案二则显示，在加入私人年金后，各自的退休资产组合如何变化。

对于A夫妇，唯一的调整是在55岁时各自以现金购买10万元的私人年金。

B夫妇则不再将退休户头填补至超额存款，而是各自拿出22万零400元购买私人年金。

至于C夫妇，由于可动用的资源有限，我认为他们至少应在退休户头保留全额退休存款（Full Retirement Sum，简称FRS），因此没有列出另一种方案。

从这些例子可以得出几个结论：

一、加入私人年金会略微降低整体收入，但也能降低资金锁定程度。

这让退休人士拥有更多流动性和灵活性，也能更好地确保收入延续。如果有需要，他们可以终止私人年金；如果其中一方去世，另一方也可以继续领取同样的私人年金收入。这能减轻一名配偶去世后，其终身入息计划收入随之停止所带来的影响。

二、较富裕的退休人士可以将退休户头填补至超额存款，同时保持一定灵活性。

这是因为他们还有其他收入来源。对于资产较少的退休人士，则应慎重考虑是否将退休户头填补至超额存款，因为这会锁定相当大部分资产，而日后能够取回资金的方式有限。

三、像C夫妇这样的退休人士，应以全额退休存款和终身入息计划为主。

对于他们而言，终身入息计划每1元保费所能带来的收入最高，最适合其退休规划需要。

我在撰写这篇文章时，考虑到并非每个人都拥有大量财富。

对于较富裕的家庭，尽量提高普通和退休户头存款可能较为合适，因为这不会明显削弱他们的灵活性或流动性。当一名配偶去世时，如果家庭仍有其他收入来源，失去该配偶的终身入息计划收入所造成的影响也相对较小。

但对于资产较少的家庭来说，一个经过优化和多元化的稳健退休收入组合，可以在收入、灵活性、流动性，以及配偶一方去世后收入能否延续之间取得更好的平衡。

（作者是Providend总裁陈显耀）