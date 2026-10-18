随着电商竞争近期在新加坡逐步白热化，淘宝拟加深对新加坡市场的投入，未来三至六个月在本地推出快闪店及线下互动活动。

淘宝天猫海外事业部新加坡站站长蔡春燕近日在淘宝天猫海外香港发布会后接受《联合早报》采访时透露以上动作。

她说，此举将让本地消费者有更多机会接触淘宝平台上的商品与品牌。相关安排将成为淘宝持续投入新加坡市场的一部分，进一步连接线上购物与线下体验。

在问及对新加坡的投资规模时，蔡春燕说，淘宝在新加坡的投资一直持续进行，并不局限于广告或大型促销活动，而是涵盖品牌推广、线下活动、物流、支付和本地服务等多个层面。

她说：“淘宝在新加坡的投入是多维度的，既有看得见的投入，也有看不见的投入。”

她指出，即使无法直接以金额计算，改善配送速度、提供更顺畅的支付方式，以及让消费者更容易买到合适的商品，同样属于平台的长期投资。

网购不再只是偶尔尝鲜 已融入国人生活习惯

蔡春燕透露，新加坡是淘宝拓展海外业务的重要市场。发布会数据显示，新加坡2025年电商商品交易总额（GMV）大约是290亿美元（约372亿新元）；98%接受调查者接受跨境购物，60%每周至少网购一次，69%每月进行跨境购物。她认为，这反映网购不再只是消费者偶尔尝试的新鲜事，是融入新加坡人的生活习惯。

她认为，新加坡人口虽只有约600万人，但消费者可支配收入相对较高，同时拥有多元化的生活方式和消费需求。对淘宝而言，这意味市场虽小，却有机会成为测试跨境零售服务、验证消费者需求的重要据点。

淘宝天猫海外总经理叶剑秋也在同场发布会上，宣布从六大方向全面提升服务体验，包括：品质、品味、生活方式、时尚、智慧生活及惊喜，重点是让消费者更容易在淘宝平台上找到商品、作出购买决定，并获得更可靠的配送服务。

叶剑秋希望这能让平台用户体验焕然一新，让全球跨境电商购物从过往传统“货架式搜寻”，走向“发现型购物”的时代。

叶剑秋说：“淘宝的品牌核心价值，是建立在超过30亿件高品质跨境商品存库上的。这次启动的六大用户体验升级工程，将从品质、特色、价格与服务四大维度供货给体系、平台功能迭代、旗下的‘Discover’好点频道、AI导购深度应用等，对境外用户下单的每个环节进行全面升级。”（邝启聪摄）

跨境电商竞争在本地日益激烈，电商争夺的已不只是价格与商品选择，还包括物流效率、本地化服务，以及消费者对购物体验的信任。近期，包括拼多多在内的一众购物网站打出“一件包邮”旗号，向新加坡消费者降低免运门槛，令市场竞争升温。

咨询机构墨腾创投最新研究报显示，东南亚地区的内容电商商品交易总额（GMV）今年上半年已达338亿美元，主要来自虾皮（Shopee）、TikTok Shop和Lazada三家主力电商平台，相当于去年全年的近七成。

本地等跨境用户购物偏好已转为个人生活品味要求

淘宝观察到，新加坡等跨境用户实际跨境购物偏好正在从价格，转为满足个人对品质、特色与生活品味的要求。在2025年双11月期间，在淘宝上选购较高价格商品的跨境用户明显增加，单笔消费约人民币500元（约96新元）的高价值用户，同比增长10%。

为了提升服务体验，淘宝也将人工智能（AI）应用在商品识别、消费趋势分析和购物体验优化上。例如，消费者购买家具前，可借助AI了解家具摆放在实际空间中的效果，减少大型商品选购时的不确定性。

在商品推荐方面，淘宝希望避免算法只根据消费者过去的喜好不断推送相似商品，而是兼顾个人兴趣与更广泛的潮流趋势，让消费者发现原本未曾考虑的选择。

蔡春燕指出，淘宝的AI能力不仅用在识别平台上庞大商品信息，也用在理解消费者的行为、社交媒体讨论和市场趋势。两者相互配合，持续让商品与消费者之间的匹配更加完美。

虽然不能透露在AI的投资的数额，她强调，AI相关能力并非一次性的投入项目，而是不断迭代的过程，商品数据与消费者反馈会持续相互影响。

淘宝天猫海外也宣布，中国演员张凌赫将担任淘宝港澳台及海外品牌代言人，为淘宝全球双11购物节造势。淘宝已在10月14日全球发布由张凌赫参与的全新品牌宣传片。张凌赫也将在双11期间参与淘宝直播，与不同市场的粉丝互动。