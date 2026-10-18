早人物：IOI置业总裁李耀昇——看准项目敢出最高价 立志跻身狮城地产界前三
2014年，马来西亚富商李深静将自己一生所打造的IOI商业版图交棒给两个儿子。较大的市值200多亿令吉的棕油业务，交给长子李耀祖。幼子李耀昇则分得当时市值50多亿令吉的房地产业务。如今，随着集团在新加坡迅速扩张，IOI置业市值已达约180亿令吉。本月初，集团总裁李耀昇在福布斯全球总裁大会期间接受《联合早报》专访，分享了他激进的收购、正盛的雄心，以及故去父亲的点滴。
10月7日，李耀昇在新加坡出席福布斯全球总裁大会。他与哥哥李耀祖以共计85亿美元身家，位列福布斯马来西亚富豪榜第三位。 （李冠卫摄）
马来西亚IOI置业（IOI Properties Group Bhd）近期在新加坡的扩张，近乎疯狂。
仅是本月，公司总裁李耀昇先公开证实和凯德投资（CapitaLand Investment）成立合资公司，洽谈收购综合商业项目莱佛士坊一号（One Raffles Place），项目估值据报24亿元；后又宣布，正洽谈独立收购赞美广场（Chijmes）和首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel），合并估值据报超过9亿元。
李耀昇说，自己定了目标，三到五年内，IOI置业要成为新加坡前三的房地产商。并且，离实现已经不远。