马来西亚IOI置业（IOI Properties Group Bhd）近期在新加坡的扩张，近乎疯狂。

仅是本月，公司总裁李耀昇先公开证实和凯德投资（CapitaLand Investment）成立合资公司，洽谈收购综合商业项目莱佛士坊一号（One Raffles Place），项目估值据报24亿元；后又宣布，正洽谈独立收购赞美广场（Chijmes）和首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel），合并估值据报超过9亿元。

李耀昇说，自己定了目标，三到五年内，IOI置业要成为新加坡前三的房地产商。并且，离实现已经不远。