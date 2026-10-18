尽管企业裁员消息不断和人工智能应用扩大，不少人日益担心丢失工作，但随着今年迄今投资在新加坡的新项目已超50个远超去年同期，本地制造业出现多个领域职位空缺不断增加的景象，形成“工追人”劳动市场。

根据人力部数据，新加坡制造业职位空缺从2025年第三季的6500个，持续增加至2026年第二季的8700个，增幅达约34％。同期，电子业（电子、电脑与光学产品）从1400个增至2400个；精密工程业（金属制品、机械及设备）从1700个增至2300个；化学与制药业（石油、化学与药品）则从500个增至1000个。

新加坡经济发展局执行副总裁许凯琳回复《联合早报》询问时说：“制造业是一个充满活力且不断发展的行业，为国人提供工程、机器人、自动化和管理领域多样化的职业机会。”