新加坡共居空间业者The Assembly Place将开拓五种新住宿业务，以接触更广泛的住户群体。公司也设下2030年目标，要把客房总数增加到1万间。

据《商业时报》报道，The Assembly Place（简称TAP）将从共享居住业务，扩大到酒店与服务公寓、学生宿舍、多代同堂、医护人员住宿和客工宿舍。

截至今年6月底，公司经营的103个住宿项目共有3520间客房，未来两年预计会增加2100间。

TAP执行董事兼首席执行长林英劼说，把业务布局扩大到六个住宿领域，公司就能接触更广泛的住户群体。

外国人占TAP住宿会员的95%，其中85%的人，年龄在34岁以下。林英劼指出，年轻住户越来越看重社群联系，而不仅仅是寻找一个居住地点。

公司旗下的其中两座学生公寓共吸引来自20个国家的近700名国际学生入住，当中有些人在毕业后仍住在这些公寓里。他们在学生时期租用每月800元的床位，但在进入职场后就搬入月租1350元的共居空间。

随着这些会员的薪金增长，他们就可搬到市区或市区边缘的共居空间，以每月3200元租用附有厕所和浴室的套间。

林英劼说：“虽然你一直在搬迁，但你依然属于同一个社群。”

公司也计划扩大住宿业务至医护人员、客工和经济型旅客。林英劼说，这些市场的需求尚未被充分满足，蕴藏着增长机遇；同时，这也有助于公司发展多元业务，以降低对单一市场的依赖。

根据与健卫部签署的10年合同，TAP负责经营与新加坡宿舍业者丽盛集团（TS Group）的合资企业TSTAP。目前，TSTAP为外籍医护人员提供1308个房间。

公司也同S11联合推出拥有886个床位的客工宿舍Habitat。

在经济型酒店方面，公司在今年8月推出位于桥南路的Gather House精品胶囊酒店。

在凯利板交易的TAP，股价于上个星期五（10月16日）收报0.197元，无变动。