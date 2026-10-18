霸级新私宅项目Thomson Reserve本周末开放示范单位供参观，共接待约1万1800名访客。

位于光明山通道的Thomson Reserve，由华业集团（UOL Group）与凯德发展（CapitaLand Development）组成的联营公司联手推出。

两家公司星期天（10月18日）发表声明说，展销厅本周末接待了约1万1800名访客，超过PARKTOWN Residence预览活动接待的约1万名访客，以及Skye at Holland的8000名访客。

Thomson Reserve有1268个单位，尺价从2608元起跳。

两卧房、三卧房和四卧房单位售价分别从154万元、250万元和338万元起。其中，三卧房单位占28%；四卧房和两卧房单位分别占14%和56%；五卧房单位占2%。

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发言人说：“这凸显了这个占地5公顷的罕见项目具有的独特吸引力。这个坐落于设施完善的汤申路上段社区，不仅交通便利，还拥有广阔的绿化空间，提供宽敞舒适的高档住宅。”

他还说，Thomson Reserve地理条件优越，具有特色，加上周边地区供应短缺，引发了市场对各类单位的强烈关注。

发展商透露，项目吸引了来自全岛的潜在买家，包括首次购房者、有学龄儿童的年轻家庭、多代同堂家庭、按需求换屋的买家，以及希望与父母就近而居的买家。

Thomson Reserve将在10月31日正式开盘销售。