位于诺维娜区的舍靓苑（The Serra Residences）开盘周末售出25个单位，平均售价每平方英尺3460元。

属于永久地契的舍靓苑有133个单位，发展商远东机构在第一个销售期推出其中的113个单位。在本周末售出的单位，占第一期单位总数的22%。

远东机构星期天（10月18日）发文告说，售出单位尺价介于3123元至4200元。这些单位包括九个两卧房加书房单位、两个三卧单位、七个四卧房单位、六个四卧房和五卧房豪华单位，以及位于第28层、面积达2669平方英尺的顶层单位。

约八成买家是自住型买家。其中，公民占75%，其余是永久居民，来自澳大利亚、英国、中国大陆、菲律宾，以及台湾。买家主要是企业老板，以及从事医疗、金融银行和法律等领域的专业人士。

大亨房地产网站首席研究员麦俊荣指出，舍靓苑开盘销量虽低，但与其他核心中央区私宅的开盘销量相近。他举例说，上个月推出的昂宝苑（Amberwood at Holland）开盘周末售出10.8%的单位。另外在7月开盘的小型项目The Bronze，截至9月底还未售出任何单位。

他说：“核心中央区房地产销量放缓，反映市场面对地缘政治局势紧张和利率上升带来的负面影响，高档私宅买家变得越来越谨慎。”

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说：“对于核心中央区的永久地契项目而言，购房决策往往需要进行深思熟虑，包括房屋总价、单位格局、长期持有目标，以及其他与之竞争的住宅选择。”

除了远东机构，其他发展商也赶在学校假期和年末佳节淡季前，推出新项目。

Thomson Reserve周末开放示范单位供参观，共接待了1万1800名访客。（华业集团提供）

由华业集团（UOL Group）与凯德发展（CapitaLand Development）组成的联营公司联手推出的霸级新私宅项目Thomson Reserve，周末开放示范单位供参观。

两家公司星期天发声明说，展销厅接待1万1800名访客，超过PARKTOWN Residence预览活动接待的1万名访客，以及Skye at Holland的8000名访客。

发展商透露，这个项目吸引了来自全岛的潜在买家，包括首次购房者、有学龄儿童的年轻家庭、多代同堂家庭、按需求换屋的买家，以及希望与父母就近而居的买家。

位于光明山通道的Thomson Reserve有1268个单位，尺价从2608元起跳。

两卧房、三卧房和四卧房单位售价分别从154万元、250万元和338万元起。其中，三卧房单位占28%；四卧房和两卧房单位分别占14%和56%；五卧房单位占2%。项目10月31日正式开盘销售。