一项调查显示，81%的新加坡受访者对经济现状感到担忧，有47%积极寻求副业或额外收入。

食品价格上涨是首要顾虑（71%），33%对整体经济前景抱持悲观态度，为亚细安最高。

人力资源顾问公司Reeracoen集团与市场研究公司Rakuten Insight联合发布的《2026年亚细安消费者与企业脉搏报告》显示以上结果。

59%的新加坡消费者选择增加储蓄，作为应对财务压力的首选，其次是削减非必要支出（52%）。

值得注意的是，新加坡仅13%的受访者考虑更换跑道，为全区域最低。然而，在考虑跳槽的求职者中，有32%将“人工智能（AI）与自动化对行业的影响”列为换工作的主要动机，仅次于薪资增长（37%）。

这项2026年6月进行的调查，共采访印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南六个亚细安主要市场的3630名消费者与企业领袖。其中，新加坡有302名消费者及301名企业管理层参与平行问卷调查。

调查也发现，新加坡业绩改善的企业中，23%选择积极扩大团队规模，52%选择有选择性招聘（Selective Hiring）。

此外，在业绩下滑的企业中，有62%已冻结招聘或直接裁减人手。

报告指出，新加坡企业的反应表明，企业营收恢复不再自动触发人手的扩张。面对上升的经营成本与不确定性，新加坡企业更倾向于将资金投向效率提升与技术升级。调查显示，33%的新加坡企业将“应用科技与人工智能”视为首要增长机遇，在亚细安六国中排第一；同时，40%的企业将“提高运营效率”作为核心战略。

在区域，越南消费者乐观度（48%）与企业业绩改善率（46%）均居亚细安首位，有39%的跳槽者将AI视为换工作的主因，超越薪资与工作平衡，凸显其数码经济的爆发力。

印尼企业领袖对前景最有信心（66%），同时有71%的消费者积极寻求副业，更有29%计划更换跑道。

尽管新加坡本地企业心态偏谨慎，仅39%企业对前景感到乐观，但新加坡作为区域商业门户的地位依旧不可替代。调查显示，在其余五国企业的区域扩展计划中，新加坡均被选为第一或第二大首选拓展市场。

Reeracoen集团首席执行官内藤兼二指出：“人才战略从未像现在这样至关重要。能在下一个经济周期中胜出的企业，是如今就积极投资于人才、优化流程并做好应对准备的领跑者。”

对于新加坡企业而言，报告建议管理层不能单凭薪酬吸引人才，而应明确传达企业的AI赋能计划与长期增长愿景；同时需将“精准招聘”转化为长期的常态化能力，在宏观反弹到来前优先完成运营效率的深度重组。