随着人工智能（AI）科技大量渗透人们的衣食住行，消费者也越来越普遍地使用智能体来寻找、比较和购买物品。一项调查揭示新加坡消费者，对人工智能代理式商业（agentic commerce），存在明显的信任缺口。

付款科技与软件公司Global Payments日前发布调查数据显示，新加坡消费者对AI代理式商业持开放态度，同时对使用的条件也非常明确。

59%的受访新加坡消费者对使用AI代理购物持开放态度，23%的受访者已经使用过此类服务。本地消费者的开放态度领先于美国（45%）和英国（48%）消费者，但仍落后于中国（98%）和巴西（72%）。

这项调查涵盖美国、英国、法国、巴西、中国、新加坡和澳大利亚七个市场，访问了超过8000名消费者。

尽管新加坡消费者态度积极，但若要把消费决定完全交给AI代理，只有15%的受访者愿意这么做，65%还是希望对每笔交易单独审批，而其余两成的受访者则完全不会假手于AI代理。

出现这样的局面，主要是因为消费者对AI代理没有完全的信任。57%新加坡消费者的最大顾虑是支付信息的安全问题，一半的人担心隐私与个人信息数据的使用，44%则担心AI做出错误的选择。

超过八成的本地消费者认为，包括AI代理在内，任何人都不应有办法查看信用卡或银行账户的信息，这一点至关重要。

至于对AI代理提出的购买建议，本地消费者比其他市场的消费者对透明度有更高的要求。超过一半希望知道建议建立于什么基础，例如，要求清楚标示“赞助”建议字样。

全球使用AI代理最多的是管理订阅服务，因为订阅续费具有可预测性，而且是周期性的。金融服务则是全球信任存在最大缺口的领域，消费者虽然乐于让AI代理监控账户或指出投资机会，但对于让AI代理代表自己进行任何操作则明显感到不放心。

Global Payments亚太区企业部执行主管庞福德（Phil Pomford）认为，调查结果反映出新加坡消费者正在寻找显而易见、可验证的保障措施。

“对于商家与支付供应商来说，这只是设计问题而非根本性的信任缺失。对消费者而言，显然预期在代理流程中融入那些已经熟悉并信任的验证。”