国家环境局上星期五（10月16日）向七家涉嫌在印度尼西亚烧芭的公司发出预防措施通知书，星期一（19日）再向另外三家公司发出通知书。

资料显示，其中至少四家被点名公司是亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper，简称APP）的木材供应商，其余的部分公司也与印尼当地的挂牌企业有联系。

这10家企业从事什么业务，背后又有哪些股东或商业集团？《联合早报》梳理有关企业的背景，探讨印尼林业及纸浆造纸业的运作模式，以及林地经营企业、供应商与大型商业集团之间错综复杂的关系。

APP旗下拥Paseo纸巾等品牌 曾因2015年烟霾事件遭杯葛

被环境局点名的10家企业中，与亚洲纸浆纸品有关的公司分别是Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、SBA Wood Industries以及Buana Megatama Jaya。

星期一最新被点名的Buana Megatama Jaya，在印尼西加里曼丹省吉打邦县（Ketapang）经营林地，面积达4万3800公顷。公司于2009年取得林业经营许可，并于2021年获准更新许可，主要种植相思树和桉树，为纸浆及造纸业提供木材原料。

2015年的严重烟霾事故后，我国一度掀起对亚洲纸浆纸品的杯葛运动。图为当时职总平价超市把公司相关产品撤下货架。（档案照片）

与亚洲纸浆纸品有关的其余三家公司，Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau和SBA Wood Industries的工业人工林，则位于南苏门答腊省的奥根科梅林东县（Ogan Komering Ilir Regency）。

亚洲纸浆纸品是印尼金光集团（Sinar Mas Group）旗下的大型纸业集团，是全球最大的浆纸生产商之一，年总产能超过2000万吨，产品销往全球150多个国家和地区。

公司业务涵盖从森林经营、纸浆生产到成品制造的完整产业链，旗下拥有多个纸品品牌，产品涉及办公、工业及日常生活用途，包括本地市场常见的Paseo、Jolly和Nice纸巾，以及Golden Star打印纸。

亚洲纸浆纸品并非第一次卷入环保风波。公司在2015年的严重烟霾事故后，也曾收到类似通知书。国际消费者联会当时呼吁公众，杯葛涉及烧芭活动的产品，新加坡环境理事会也展开调查。本地大型超市包括职总平价（FairPrice）和昇菘，随后把有关产品从货架上撤下。

2015年严重烟霾事故后，亚洲纸浆纸品在《联合早报》等报章刊登广告声明说，公司不认同也绝不焚烧土地，若发现有供应商涉嫌森林大火将终止关系。（档案照片）

另外六家被点名的公司分别是Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、Hutan Lestari Raya、Bangkanesia、Mananjung Hayak和Baratama Putra Perkasa。根据印尼当局发出的执照显示，它们的业务同样多为工业人工林经营或林业资源开发。

一公司与大型农业集团有关 另一公司曾被印尼当局撤销准证

其中一家与资本市场联系较为明确的是Paramitra Mulia Langgeng。根据印尼挂牌企业Tunas Baru Lampung Tbk（简称TBLA）的财务报告，Paramitra Mulia Langgeng属于这个集团股东直接或间接拥有的公司，与TBLA主要往来是原材料的购销。

TBLA是印尼大型农业综合集团Sungai Budi旗下的公司。Sungai Budi是一家典型的家族企业，由黄氏家族控制。集团由维达多（Widarto Oey）创办并担任主席，他的侄子桑托索（Santoso Winata）则担任副主席。根据《联合早报》从会计与企业管制局（ACRA）看到的资料，维达多和桑托索都是新加坡永久居民。他们名下登记了多家本地公司，业务涉及贸易和批发等领域。

集团旗下的玫瑰牌（Rose Brand）小麦粉和米粉，在印尼国内市场占据约九成的份额。

根据数个环保组织的报告，其他几家公司多数被列为独立经营或实际受益人不明。其中，Hutan Lestari Raya在邦加—勿里洞群岛经营工业人工林，特许经营区面积约3万1630公顷。

绿色和平的报告则显示，Hutan Lestari Raya在8月8日至10月1日期间，共录得32个烟霾来源点，涉及14天的烟霾记录，在报告提及的几家公司中来源点数量最多。颇具讽刺意味的是，公司名称在印尼文中的意思是“宏伟的可持续森林”。

根据印尼当局的披露，其中一家被点名的公司Bangkanesia也曾在2022年被当局吊销准证。这是因为当局发现其5万1205公顷的特许经营区域处于被遗弃或荒废的状态。这也是时任总统佐科（Joko Widodo）大范围吊销林业准证的行动的一部分。

印尼林地须由政府发准证经营 部分企业曾引发大面积林火

在印尼，森林土地主要由政府管理。私人企业可通过申请森林利用经营准证（Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan，简称PBPH）取得特定林区的经营权，这类经营区为特许经营区（concession）。

在印尼，私人企业可通过申请森林利用经营准证取得特定林区的经营权。图为西加里曼丹省的一处棕榈油特许经营区内，红毛猩猩因林火受困。（路透社）

取得许可后，企业还须制定长期及年度经营计划，交由当局审批。这包括未来10年的森林管理、生产及社区发展安排。年度计划则列明当年的种植、采伐和防火等工作。

不过，环保组织绿色和平指出，部分特许经营区泥炭地（peatland）排水和森林管理不善，是印尼林火频发、跨境烟霾反复出现的重要风险因素。被点名的企业中，部分过去曾引发大面积烧毁事件。

根据印尼环保组织Hutan Kita Institute的资料显示，2019年，Bumi Mekar Hijau的经营区内有约2万2311公顷土地遭火灾波及，Paramitra Mulia Langgeng则有约3409公顷。

也有环保组织批评，部分林业企业并未充分披露最终实益拥有人的资料，或通过复杂的公司架构持有资产，增加外界追查实际控制人的难度。