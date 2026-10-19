新加坡航空公司（SIA）委任两名新董事，分别担任非独立非执行董事与独立非执行董事。

新航星期一（10月19日）发布文告宣布，李腾杰（Lee Theng Kiat）即日起担任董事会非独立非执行董事，并将加入董事会执行委员会和安全与风险委员会。

李腾杰是新电信（Singtel）和新加坡能源互联公司（Singapore Energy Interconnections）主席。他同时是淡马锡控股和淡马锡资本（中国）控股现任董事。

李腾杰2012年加入淡马锡并担任主要领导角色，包括淡马锡国际公司（Temasek International）的主席和首席执行官，直至2021年卸下领导职务。

加入淡马锡之前，李腾杰同时是新加坡科技电信媒体公司（Singapore Technologies Telemedia）和新科通讯（STT Communications）的主席与总裁，领导两家公司的增长并监督相关投资，同时还负责信息与通信业务。

延伸阅读 ESR基金管理首席执行官麦埔利受委出任星狮地产工业首席执行官 黑石新加坡主席班纳吉加入星展集团董事会

李腾杰毕业于新加坡国立大学法学院，并在加入新科集团之前，任职于新加坡法律界。

第二名被委任的新董事是波尔森（Henrik Poulsen），他明年2月15日起担任独立非执行董事，同时成为安全与风险委员会成员。

波尔森目前是嘉士伯（Carlsberg）咨询委员会的主席、Faerch和Flatpay的董事会主席。他也是航运巨头A.P.穆勒控股公司（A.P. Moller Holding A/S）的高级顾问。

他也曾在多家丹麦公司担任领导，包括制药商Novo Nordisk、Capstone、乐高（Lego），以及在哥本哈根与纽约的麦肯锡（McKinsey & Company）。

波尔森持有丹麦奥胡斯商学院（Aarhus School of Business）颁发的理科学士学位，以及国际商务与金融硕士文凭。