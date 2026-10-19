为了简化企业报税流程并降低行政负担，税务局推出了全新及升级版的数码自助手册与工具，全方位覆盖企业报税的全流程。

新加坡国内税务局星期一（10月19日）发文告指出，针对2026估税年，超过32万3000家企业需在今年11月30日前完成公司所得税申报。

文告表示，税务局针对报税前、报税中和报税后三个阶段推出了相应的数码化支援措施。

例如在报税前阶段，税务局在聊天机器人上推出了新成立公司报税义务查询工具。此外，新增的记账助手可协助企业在一个集中文件中整理日常业务记录，有效降低错漏风险。

在申报过程中，税务局推出在线学习网络研讨会系列与业务支出扣除查询器。申报完成后，企业也可以在IRAS Chatbot上实时追踪税款处理、退税及复议进度。

结合2026年财政预算案，符合条件的企业在本次报税中还可享受多项税收优惠措施。

其中，2026估税年符合条件的企业可享有50%的公司所得税回扣。若在2025年聘用了至少一名本地员工，还可额外获得2000元现金补贴。每家企业可获得的最高回扣和现金补助总额，顶限为4万元。

税务局指出，2025估税年有超过90%企业按时完成报税。对于少数违规企业，该局将采取执法行动。

自2026年1月以来，税务局已向未申报2025及此前估税年所得税的公司发放超过4100份出庭通知书，累计收取罚款逾200万元。