美国《时代》杂志近期公布2026年度最佳发明榜，三个由新加坡企业参与研发的产品入选，占全球300项年度最佳发明的1%。

这三项产品，从可更换零件的无线耳机，到结合压力检测与五感体验的按摩椅，再到配备智能感应功能的电动轮椅，横跨消费电子、健康与保健、以及辅助科技（Accessibility）领域。

Fender Audio Mix无线耳机，电池、耳垫和头带均可更换；官方售价为468元。（Fender Audio网站）

属于消费电子最佳发明的Fender Audio Mix，是一款由新加坡音响科技公司Riffsound为美国乐器品牌Fender设计的无线耳机。

《时代》杂志指出，无线耳机通常很难维修。不过，这款耳机的电池、耳垫和头带，都可以更换，使用者不必因为零件损坏而丢掉整副耳机。

谈及创作灵感，Riffsound首席执行官马成伟说，设计这款耳机时，他们想到的是电吉他：吉他的零件磨损或损坏后可更换，乐器本身不必被丢弃。

傲胜uDream.AI按摩椅，售价1万2999元；会员价为1万零999元。（傲胜网站）

另一项入选产品是新加坡亿万富豪沈财福创办的傲胜（OSIM）推出的uDream.AI按摩椅，属于健康与保健最佳发明之一。

《时代》介绍这款按摩椅时，关注的是它如何先分析使用者的状态，再把按摩和五感体验结合起来，形成一套个性化的放松过程。

具体来说，当使用者坐上按摩椅后，可用手机或平板电脑的镜头，读取脸部血流的细微变化。系统分析后会计算出压力分数，并据此推荐按摩程序。

按摩开始后，椅顶氛围灯和椅内音响，分别提供灯光与声音；按摩椅也会通过香气扩散系统，释放香气。

在味觉方面，傲胜和TWG Tea同属沈财福创办的V3集团，双方也共同研发名为“Sweet Dreams”的茶饮，供消费者另行冲泡和饮用。

昂首电动轮椅（Strutt ev¹）目前由新加坡经销商MOBOT销售，消费税前售价约9000元。（昂首网站）

最后，新加坡移动机器人公司昂首（Strutt）研发的电动轮椅（Strutt ev¹）属于辅助科技最佳发明之一。

这款电动轮椅配备360度感应器，可主动避开障碍，并具备智能驾驶功能。乘坐者可使用语音导航，也可以通过操纵杆手动控制；四个马达和前轮主动转向则让它能在室内外行驶。

《时代》介绍这款产品时，引述世界卫生组织的数据说，2030年全球每六个人中就有一人年满60岁。

昂首创办人兼首席执行官洪小平指出，许多年长者将需要行动辅助。世界卫生组织也估计，全球有超过25亿人需要一种或多种辅助科技，到2050年人数将增至35亿。

年度发明榜如何评出？

《时代》指出，今年的评选特别关注医疗保健、人工智能（AI）和绿色能源等发展迅速的领域。

综合公开资料，2026年相信是新加坡企业相关产品单年入选最多的一年。相对其他区域，新加坡企业的整体表现不俗。今年，韩国至少有六项产品入选，日本两项，中国大陆七项，台湾一项，以色列三项。

至于评选方式，《时代》接受全球各地编辑和记者提名，同时开放网上申请，征集候选项目；随后再根据原创性、实际效果、企图心和影响力四项标准，选出入选项目。

这份榜单在2000年首次推出，当年只选出三项发明。发展至今，评选范围已涵盖37个类别，2026年共选出300项最佳发明，另100项特别提及。