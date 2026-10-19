中国股市受最新经济数据提振，但市场对人工智能泡沫的担忧导致部分亚洲股市承压。新加坡海峡时报指数星期一（10月19日）高开低走，收报5412点，全天微跌3.53点或0.07%。

在星期一早上公布的第三季中国经济数据显示，国内生产总值扩张4.5%，优于市场预期，大大提振当地股市的士气。

上海和深圳股市分别涨0.39%和0.13%，香港股市因重阳节公共假日而休市一天。

首尔股市上升1.76%，悉尼股市也收升0.39%。东京股市则下跌0.62%。

辉立证券研究高级投资分析师庄奕斌接受《联合早报》访问时说，新加坡股市午盘的反弹更像是一场“释压性反弹”，而不是人工智能（AI）相关担忧已经消退的信号。

“我们的观点是人工智能投资的基本面依然完好，超大规模云服务供应商今年仍保持资本支出的增长。”

他指出，本地的部分半导体股稍微上升。福根集团（Frencken）上升0.44%，报2.27元；永科控股（AEM）持平，报8.90元；纳峰科技（Nanofilm Technologies）上升7.6%，报0.85元。

庄奕斌建议投资者关注脸书（Facebook）母公司Meta本周公布的最新业绩，因为集团对明年资本开支的预测，以及人工智能大语言模型的言论，都会影响投资情绪。

尽管科技公司基础稳固，可是大笔的人工智能投资却回报缓慢，让投资者逐渐失去耐心。加上美国国债10年期收益率已达约5%，吸引投资者转投债券市场。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“这种避险趋势可能会延续，伴随而来的是市场资金进一步向非科技板块轮动。”

新加坡股市全天全场交易量为9亿零863万股，交易总额为16亿4000万元；下跌股276只，上升股178只。

跌幅最大的海指成份股是香港置地（Hongkong Land），下跌2.06%，报8.08美元（10.33新元）。

凯德投资（CapitaLand Investment）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）同样下滑1.68%，分别收报2.34元和1.76元。

上升股包括DFI零售集团（DFIRG）、华业集团（UOL）和新翔集团（SATS），涨幅分别为1.82%、1.45%和1.12%，报3.35美元、7.72元和3.62元。

在个股消息方面，胜达科技（Datapulse Technology）闭市后表布文告，就自愿除牌及附带条件的退出献议征求股东批准。公司定于11月3日下午3时在新加坡游泳俱乐部召开特别股东大会。

大股东兼执行主席洪康明早前提出自愿退市要约，以每股0.155元现金收购普通股，每份凭单的现金收购价则为0.065元。

胜达科技股价星期一收报0.153元，无变动。

优特科技国际（Oiltek International）子公司Oiltek Global，与从事家禽养殖与食品加工的马来西亚企业CAB Cakaran签署谅解备忘录，探讨在马国成立合资企业，并利用棕油衍生产品研发优质动物饲料材料。

优特科技国际股价收报1.07元，无变动。

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