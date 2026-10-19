英国的Primary Health Properties Plc与新加坡政府投资公司（GIC）组成价值7亿英镑（约11亿9400万新元）的联营公司。

根据彭博社报道，Primary Health Properties (简称PHP）星期一（10月19日）发布文告称， 公司将以27家私立医院作为合资企业的启动资金。作为交易一部分，PHP将获得5亿英镑。这笔资金将用于偿还它收购竞争对手Assura的过渡性贷款，以及另一项债务融资。 通过这途径，PHP的净债务将降至约29亿英镑。

PHP是在英国伦敦证券交易所上市的房地产投资信托公司，主要从事综合性医疗保健房地产投资业务，服务涵盖收购与开发、房地产管理、租户关系管理、资产管理和融资等。公司通过在英国和爱尔兰投资于初级医疗保健房地产，以赚取租金收入和资本增值。

尽管欧洲房地产市场在高债券收益率的冲击下持续低迷，但能够提供稳定长期收益、有助于对冲通货膨胀的基础设施类资产，仍是房地产市场中的亮点。

在英国，随着公共医疗服务压力增大，对私人医疗保健的需求不断增长，导致治疗等待时间延长。

PHP总裁戴维斯（Mark Davies）说：“除了筹集资金以减少我们的贷款外，这项交易还将提高股东的投资回报率，并引入一位与我们理念高度契合的资本合作伙伴，以支持对英国重要医院基础设施的投资。”

去年，PHP击败KKR & Co成功收购Assura，合并后的公司成为英国最大的上市房地产业主之一。