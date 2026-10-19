世凯联控股（Skylink Holdings）完成发行500万元的两年期债券。这批分期付款租购债券（Hire Purchase Bonds ）发行获得全额认购。

公司星期一（10月19日）闭市后发表文告说，发行这批债券的净收益将用于扩大集团信贷业务，为新商用车和二手商用车车主提供分期付款租购的金融服务。

这次发行的为非上市、不可转换且不可转让债券，票面年利率为8%，每半年付息一次。

世凯联总裁沈文德说：“这次500万元分期付款租购债券成功发行，体现了投资者对我们拓展信贷业务计划的信心，而这项计划获得与银行良好的合作关系，以及严格内部风险评估的支持。”

公司的分期付款租购贷款规模（hire purchase’s loan book）已从2023财年的2416万元，增至2026财年的6624万元。

公司预计，这批债券可支持贷款组合规模进一步增长至少3000万元，并有望在2027财年至2028财年间突破1亿元。

公司在2026财年保持了低于0.5%的不良贷款率和2%的逾期率，而信贷业务开展以来，在所有银行合作关系中从未发生过违约事件。

公司股价星期一收报0.178元，无变动。