营养屋国际（NutryFarm International）股东争议事件持续升温。部分股东向公司控诉，指有股东接获电话，被要求撤回罢免掌舵人牛黎明的要求，且要求公司对此展开全面的调查。

营养屋国际星期一（10月19日）在新加坡交易所发文件指出，已收到提议股东（Requisitioning Shareholders）发出的信函，反对“不当联系股东”的行为。

公司指出，为了进行上述调查，须请求提议股东提供更多资料。公司也说，已展开初步调查，目前仍未发现有任何公司代表曾通过电话或其他方式联系提议股东，要求后者撤回征求信（Requisitioning Letter）。

公司强调，会继续进行调查，并在适当时候公布最新进展。

营养屋国际自2022年4月11日起，自愿在新交所主板暂停交易。

营养屋国际在10月9日，接获七名股东要求召开特别股东大会的通知，这些联名股东共持有不少于营养屋国际10%的缴足股本。

相关信函的内容包括立即罢免牛黎明的执行董事兼首席执行官职务。同时，股东也要求牛黎明不准参与相关事件的董事会程序、审议与表决。