经济开放不能仅靠国内生产总值增长来吸引支持，必须以国内民意为支撑。只有让大众对未来的经济前景充满信心，开放合作才能行稳致远。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二（10月20日）在香港参加亚太经济合作组织财长非正式会议发表致辞时，作出上述表示。

萧振祥指出，全球化带来巨大的整体效益，但这些效益并非总是得到均衡分享。

他说，员工和各行各业承担科技快速变革的代价，人工智能的兴起将进一步加大这些压力。

“我们不能仅仅因为开放能提高国内生产总值，就指望人们支持开放。人们必须有信心，相信未来的经济前景会更光明。”

新加坡投资教育技能培训

萧振祥重申，领导者有责任通过稳健的政策和有原则的劝导来建立这种支持。

他举例，新加坡正通过广泛投资于教育和技能培训、帮助企业转型，以及支持员工应对经济转型，来奠定这一基础。

萧振祥说：“我们需要更多像亚太经济合作组织这样的论坛和平台，让各经济体能够走到一起，凝聚共识，推进合作。”

他说，尽管自由贸易协定或许已不再盛行，但各国仍可以在现有区域贸易协定的基础上继续推进，例如《区域全面经济伙伴关系协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

志同道合的伙伴也可以携手，通过多边安排推动共同关注的议题，例如新加坡倡导的《数码经济框架协定》和绿色经济伙伴关系等。