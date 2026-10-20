接到国家环境局通知书、10家涉嫌在印度尼西亚烧芭的公司，当中多家公司的负责人与新加坡有密切的商业联系，并且三人拥有我国的永久居民身份。

国家环境局上星期五（10月16日）向七家涉嫌在印度尼西亚烧芭的公司发出预防措施通知书，星期一（19日）再向另外三家公司发出通知书，《联合早报》查询了这些公司的文件资料，揭开这些公司背后的持股人身份。

根据印尼的公司登记文件，其中一家被点名的Hutan Lestari Raya，股东分别为阿奇（Akie Setiawan）、艾力克（Erik Setiawan）和一家制造公司，三方分别有20%、30%和50%的股份。两人都是印尼公民，其中艾力克是新加坡永久居民。

绿色和平的报告则显示，Hutan Lestari Raya在8月8日至10月1日期间，共录得32个烟霾来源点，涉及14天的烟霾记录，在报告提及的几家公司中来源点数量最多。

我国会计与企业管制局（ACRA）的资料显示，艾力克名下有多家本地公司，经营的业务包括农产品和食品的批发销售等。

而根据《联合早报》看到的购房文件，艾力克与名为何辰辰（译音，Hartono Chen Chen Irene）的女子联名持有一间位于乌节路卓锦豪庭（The Orchard Residences）的豪华公寓。

港交所的文件则显示，印尼籍的何辰辰是中国医疗耗材及设备公司巨星医疗控股（Yestar Healthcare）主席兼行政总裁何震发（James Hartono）的胞妹，她本身也是巨星医疗的控股股东。何震发也是中国印度尼西亚商会会长。

艾力克的家族也经营印尼的Topjaya集团，主要从事消费电子产品业务，曾是东芝（Toshiba）产品在印尼的主要经销商，此后业务扩展至棕榈油、煤炭开采及贸易等多个领域。

另一家名为Baratama Putra Perkasa的公司，则通过层层控股的方式持有，最终指向名为亮置有限公司（Sunny Assets Limited）的一家香港公司。

根据香港公司注册处的资料，这家公司由同名的英属维京群岛（British Virgin Islands）岸外公司，以及名为李孟伦的中国籍男子持有。

李孟伦是位于罗央（Loyang）一带废物处理公司KL Resources的董事，这家公司的一名前董事名为潘耀胜（译音，Pan Yaw Cheng）。根据柬埔寨的公司名册，两人的名字也共同出现在名为Greenrich Group的伐木公司记录中。

另外一家Paramitra Mulia Langgeng，则是印尼挂牌企业Tunas Baru Lampung Tbk（简称TBLA）股东直接或间接拥有的公司，与TBLA主要往来是原材料的购销。

TBLA是印尼大型农业综合集团Sungai Budi旗下的公司。这是一家典型的家族企业，由黄氏家族控制。集团由维达多（Widarto Oey）创办并担任主席，他的侄子桑托索（Santoso Winata）则担任副主席。

根据会计与企业管制局的资料，维达多和桑托索都是新加坡永久居民。他们名下登记了多家本地公司，业务涉及贸易和批发等领域。

《联合早报》已经向Sungai Budi集团发出询问，但至发稿时间没收到回应。