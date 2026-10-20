据新加坡国立大学商学院治理与可持续发展中心的研究，今年本地上市企业治理平均得分为66，略高于去年的65.6。但企业治理专家认为，我国企业治理水平的进步仍颇为缓慢，且大企业和中小企业的差距，仍相当显著。

新加坡证券投资者协会（SIAS）总裁兼首席执行官大卫·杰乐（David Gerald），星期二（10月20日）为2026年SIAS企业治理周主持开幕时演讲指出，据上述研究，大型企业的平均得分为73.2；中型、小型企业则得分分别为68.1与64.3。

大卫·杰乐续指，大型企业的得分实际上同比下降，而中型和小型企业的得分变化不大，这反映出企业治理进步颇为缓慢，且大企业和中小企业之间的差距依然明显。

他认为，规模较小的上市企业始终占据多数，因此不能忽视它们，虽然公司规模和资源有差异，但不意味可以因此降低标准。

另外，大卫·杰乐也说，薪酬方面的治理问题也值得关注，只有21%的企业披露，薪酬委员会曾思考薪酬与风险管理之间的联系，以及薪酬结构是否符合企业的长期利益；仅有15.9%的公司披露，合同中设有条款，允许企业向执行董事等主要管理人员，追回奖励薪酬。

他担忧，若缺乏有效的薪酬追回机制，企业可能会作出短视近利的决定。

同时，研究显示，近99%的公司披露了须经董事会批准的重大交易项目，98.5%的公司则已披露与企业战略相关的重大环境、社会与公司治理（ESG）议题。

大卫·杰乐指出，这些数据表明，在本地上市企业中，许多基本框架都已建立起来。然而，不能仅凭一项政策是否存在，或年报中有否出现单项披露，就断定企业在治理上已达标。

黄伟中：企业须兼顾创新与治理 以实现可持续增长

另一方面，财政部兼人力部高级政务次长黄伟中为活动主持开幕时说，以人工智能（AI）为首的科技快速变革之际，企业不应仅以推出多少AI试点项目、购买了多少许可证，或培训了多少名员工等来衡量成效，而是应关注相关投资，有否真正改善了业务成果，并创造可持续的价值。

谈及政府的措施，黄伟中说，政策制定者和监管机构希望营造一个让新想法得以蓬勃发展的环境，同时落实必要的保障措施。

他也坦言，要在过程中取得适当的平衡并不容易，若限制过多，可能会扼杀创新，因企业不敢做出尝试；限制措施过少，则可能会推涨风险。

“因此，政府向来以循序渐进且审慎的态度应对新科技，通过试点计划和监管沙盒，让创新方案应用范围扩大前，接受安全的测试。”

黄伟中举例，新加坡金融管理局的金融科技监管沙盒（FinTech regulatory sandbox）计划，让金融科技公司得以安全地测试创新金融产品的可行性。在沙盒测试期间，企业无需遵守全套监管要求，但仍需遵循一些保障措施，例如对客户类型和交易额做出一定程度的限制。