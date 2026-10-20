超过六成的新加坡企业计划在未来12个月投资至少营收的11%用于人工智能（AI），超过一半将增加工作岗位，并视人工智能为提振盈利率的工具。

汇丰银行私人银行星期二（10月20日）发布的最新报告显示，65%新加坡企业已付诸实践，将人工智能融入运营当中，这一比率高于60%的全球平均水平。

此外，61%受访的新加坡企业家计划在未来12个月，投入营收的11%至30%于人工智能，16%指出将投资超过31%的营收，接近全球水平。同时比起全球平均（21%），有更多的本地企业（23%）计划投资低于10%的营收额。

这份报告调查了超过3000名拥有至少200万美元（约260万新元）可投资资产的高净值企业家与企业创始人。调查结果发现，全球接近八成的企业家预计平均投入21%的年营收在人工智能，相当于3亿3670亿美元的总预计投资额。

新加坡企业之所以愿意投入大量资源于人工智能，主要是意识到人工智能可为企业带来切实的效益。将近一半的企业相信，运用人工智能可以改善利润率、认为能提升自身和雇员生产力的比率分别为44%和43%。

其他运用人工智能的范围，还包括识别新市场或扩张到新的商业领域、建立竞争优势和加速产品开发等。

与此同时，56%新加坡企业家预期，把人工智能融入业务中，促使未来两年的员工人数还会增加，仅约一成半的企业家预期会减少雇员人数，低于全球23%的平均水平。

汇丰环球私人银行南亚区总监梁一苹说：“新加坡的企业家正在将人工智能，从讨论阶段推向实践阶段。尤为引人注目的是，他们所看到的机遇范围非常广泛，从提高利润率和生产力到支持未来增长，同时他们也清醒地认识到，员工接受度、实施成本和数据安全等方面存在的挑战。”

采纳人工智能的成本与对它的控制是本地企业家最大的担忧。接近一半的企业家担心员工会抗拒使用人工智能，45%担心成本，36%担心数据隐私与安全风险。

汇丰银行科创金融（HSBC Innovation Bank）业务气候科技、消费互联网及精深科技部门主管莫罗（Bailey Morrow）指出，目前市场对人工智能在哪个范畴能提供最高的投资回报，并没有达成共识。

她说：“我们在行政和销售领域已经看到了令人信服的应用案例，但最具价值的应用领域，或许是我们目前尚未想到的。”