华特迪士尼公司（The Walt Disney Company）委任蔡志行为亚太区总裁，接替将退休的姜熡可。

蔡志行是华特迪士尼公司现任亚太区执行副总裁，她将于12月1日正式上任。

华特迪士尼公司星期二（10月20日）发布的文告指出，蔡志行上任后将负责领导迪士尼娱乐（Disney Entertainment）在亚太地区的各项业务，包括影业业务、Disney+、本土原创内容制作、消费品、媒体及内容发行等，业务范围涵盖大中华区、日本、韩国、东南亚、澳大利亚和新西兰。

蔡志行在迪士尼任职达20年，目前是亚太区执行副总裁，负责亚太区影业业务、本土原创内容策略发展及整合营销。此前，她曾担任迪士尼日本及韩国董事总经理，并在大中华区担任多个管理层职务。

姜熡可于2011年加入迪士尼，担任韩国董事总经理，随后负责大中华区及北亚业务，在为公司效力16年后决定退休。

华特迪士尼是多元化国际性家庭娱乐公司，旗下三大核心业务包括：迪士尼娱乐、体育（ESPN）和迪士尼体验（Disney Experiences，原名迪士尼乐园、体验和产品）。公司在2025财年营收超过944亿美元（1200亿新元）。