隔夜美股科技股反弹，涨势集中在人工智能（AI）相关股，但未能扭转亚洲投资者对AI投资回报和融资成本的疑虑。亚洲科技股星期二（10月20日）再度承压，首尔和东京股市领跌。新加坡海峡时报指数闭市跌7.98点或0.15%，报5404.02点。

新加坡股市全场成交量10亿8597万股，总交易额15亿5688万元。上升股180只，下跌股388只。

美国标普500指数星期一（10月19日）反弹0.4%，纳斯达克指数涨1.1%，费城半导体指数则结束八连跌，回升1.6%。不过，美国股市多数非科技股仍下跌，道琼斯工业指数微跌0.1%。

亚太股市多数下跌，韩国股市跌3.73%，跌幅居区域之首；东京、香港和台湾股市也都下跌超过1%。A股方面，上海股市微涨0.12%，深圳股市跌0.14%。

韩国晶片股SK海力士（SK Hynix）和三星电子（Samsung Electronics）分别下跌4.2%和3.0%。日本晶片制造商铠侠（Kioxia）跌逾4%，软银集团（SoftBank Group）则下挫6%。

佩珀斯通（Pepperstone）研究主管韦斯顿（Chris Weston）说，市场不需要每一家AI基础设施公司都成功，但市场必须有信心，相信投入的巨额资本所带来的回报，能够超过融资成本。缺乏这种信心，市场反弹就可能成为投资者减持、而非重新加仓的机会。

辉立证券资深金融理财总监陈姲霓接受《联合早报》采访时也说，美国科技股星期一（19日）反弹是积极信号，但现在判断市场已经企稳仍言之过早。只要美国国债收益率维持高位或继续上升，企业融资成本和股票估值仍会承压。

她长期仍看好AI投资主题，但认为投资者已变得更挑剔。市场不再只看AI业务增长，也会审视企业的盈利能力、现金流，以及为扩张筹资的成本。脸书母公司Meta和特斯拉（Tesla）本周将公布业绩，投资者会关注科技企业的业绩和展望能否达到已反映在股价中的高预期。

陈姲霓建议，投资者留意晶片企业的AI相关收入、订单、利润率和业绩展望。对于投入巨资兴建AI基础设施的大型科技公司，则要关注自由现金流、债务水平和资本开支回报。

另一方面，中东局势继续支撑油价。布伦特原油星期二盘中升至每桶110.59美元，西得克萨斯中质原油报104.80美元。市场仍关注伊朗局势会否影响霍尔木兹海峡航运。

陈姲霓指出，对需要借贷扩张的公司和房地产投资信托来说，高油价与高利率会推高经营成本和融资压力；现金流稳健、负债率较低的公司则较有缓冲。

海指多数成份股下跌

聚焦本地，海指30只成份股中，七只上涨、21只下跌、两只持平。涨幅最大的是怡和控股（Jardine Matheson），涨3.00%，收报57.41美元；跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），跌3.11%，收报4.99元。

三大银行股全线下跌。星展集团（DBS）微跌0.03%，收报74.43元；华侨银行（OCBC）跌0.41%，收报28.80元；大华银行（UOB）跌0.53%，收报41.42元。

陈姲霓对本地银行股保持谨慎乐观。她说，利率上升有助提高银行的净利息收益率，但存款成本上升和所持债券估值下滑，可能抵销部分利好。

她建议，投资者接下来可关注银行的盈利和派息表现，以及房地产投资信托的融资压力和资产表现。

此外，她还指出，近期卖压既包含获利回吐，也反映市场对未来盈利和派息的担忧。

新加坡受烟霾困扰 多家企业受查两棕油股走低

个股方面，益资源（First Resources）跌4.84%，收报3.74元；布米达马农业（Bumitama Agri）跌6.49%，收报1.73元。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期一说，新加坡将继续追究涉及印度尼西亚林火和烟霾的企业责任。他点名益资源和布米达马农业，称部分起火或烟源地点似乎与它们有关。

陈姲霓说，这起烟霾事件提醒投资者，不能只看企业的零焚烧政策声明，还应留意这些政策如何落实，以及企业能否追溯棕油来源、监督自有种植园和第三方供应商，并采取有效的防火措施。

不过，她也提醒，与火点有关联不等于已经证实违规，仍须等待调查结果。

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