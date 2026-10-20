烟霾连日侵袭，背后牵扯出一系列有关的挂牌公司，其中一些被政府部门点名后股价大跌，新交所也向它们发出询问。部分公司发出声明，指自家业务坚持“零烧芭政策”，并大多称公司经营区内的起火处是由毗邻地区蔓延而来。

受访企业治理专家指出，一些公司目前的披露信息，并无法说明供应链环节和烧芭行为没有关系，也不明确公司是否有能力追踪和监督承包商。董事会不应以一句“零烧芭”轻轻带过，而是向股东提供可核实的信息，具体说明如何防范和应对林火风险。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期一（10月19日）说，政府会继续追究涉事企业责任。他说，一些起火处似乎与在新加坡交易所挂牌的益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri）有关，当局将要求这些公司提供更多资料。

新闻出炉后，两家公司星期二（20日）开市后下挫。至闭市时，益资源跌4.83%，报3.74元；布米达马农业跌6.49%，报1.73元。它们过去一星期股价分别跌去10.74%和8.47%。

漫画中的企业在林火蔓延的当儿划分界限、各自为政，都认为起火处不是自己的责任。（麦润田提供）

新加坡国立大学商学院教授、企业治理专家麦润田接受《联合早报》访问时指出，许多公司的披露都强调已制定相关政策，尤其是零烧芭，并声称没有证据显示公司或集团涉及烧芭，但这些解释并不足以回应质疑。

治理专家：针对供应链企业具体行为披露不足

他说，虽然零烧芭政策一般也涵盖承包商，但目前的披露没有说明供应链中的企业是否直接或间接参与，也没有交代公司能否追踪整个供应链。“公司虽然向承包商传达零烧芭政策，但是否有监督、审计供应商，并在发现违规时采取行动，以确保整个供应链都没有烧芭？”

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）指出，跨境烟霾问题持续多年，令新加坡人失望。他认为，印尼政府正尽力应对问题，但管理相关土地的企业必须加强监督，尤其是泥炭地的水位管理。

这包括企业应提前规划，监督农民的活动，确保泥炭地维持适当水位。“公司不能在某天早上醒来才说，哦，火已经蔓延，我们现在正设法控制。必须在火灾发生前就采取行动。”

企业董事有责任落实监督措施 复杂股权结构不应成为盲点

大卫·杰乐认为，这涉及企业治理问题。董事有责任确保经营区落实足够的防火和监督措施，并向股东及有关当局汇报。他强调，如果发现新加坡企业疏忽失责，就应严厉追究其责任，因为不良的企业治理最终会损害我国人民的健康。

新加坡董事协会（SID）首席执行官潘枫茗指出，自然环境风险也是商业风险，因此烟霾问题必须受到企业董事会重视，不能只交由可持续发展部门处理，更不能单纯视为公关部门要解决的问题。

此外，复杂的股权架构及供应商关系也不应成为企业监督的盲点。董事会必须了解旗下企业及供应商涉及的土地特许经营区、各方之间的控制关系，并对照经营区边界监测林火警报。

她说：“负责任的企业治理，不只是确认公司有没有遵守规定，更重要的是确保公司能够预见风险、适当应对，并从事件中吸取教训，避免类似情况再次发生。”