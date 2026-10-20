伟合控股（Wee Hur Holdings）拟收购澳大利亚悉尼一幅地段，发展一座有471个床位的特定用途学生宿舍（PBSA）。收购价没有披露。

伟合星期二（10月20日）闭市后发文告说，集团已取得有关地段的无条件选择权。地段位于悉尼Wollstonecraft地区的尼科尔森街（Nicholson Street）35号至51号，占地2744平方公尺。

公司表示，集团已取得有关地段的无条件选择权，预计在2027年下半年完成收购。

公司计划在地段上兴建一座12层楼的学生宿舍，包括单间、带独立卫浴的房间和两卧室单位，并设室内外共用空间及其他住户设施。项目仍须获得相关监管批准。

地段距离克罗斯内斯特地铁站（Crows Nest Metro Station）约三分钟步行路程，可通往悉尼大学、悉尼科技大学和麦考瑞大学（Macquarie University）。

伟合计划通过一家特殊目的公司收购和发展项目，并引入外部资本伙伴，同时保留股权，投资结构仍有待敲定。Intergen Property Group将担任项目的本地投资经理，伟合资本（Wee Hur Capital）则负责发展项目。

有关营运安排敲定后，学生宿舍预计由伟合旗下Y Suites品牌经营。

伟合的学生宿舍业务目前遍及澳洲和香港。此外，集团刚在上星期宣布获南洋理工大学颁发授标函，将在南大云南园校区发展一座约有1398个床位的学生宿舍，进军新加坡PBSA市场。