新加坡各银行对露天焚烧和毁林行为采取“零容忍”态度，因此可能会削减对违规企业的融资，甚至终止与这些企业的业务关系。

《商业时报》星期二（10月20日）报道这个消息时指出，这正值那些与本区域雾霾危机有关联的企业正受到日益严格的审视。

在这个背景下，星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）重申，对客户要求严格的可持续发展标准。

报道说，尽管本地银行无法就它们与这些涉霾企业的关联置评，但它们表示，若发现客户违反银行的可持续发展要求，银行将采取果断行动。

华侨银行首席可持续发展官吴汉坚说：“若有明确证据表明相关行为违反了我们的可持续发展要求或适用法律，我们将采取果断行动，包括削减融资支持或终止业务关系。”

新加坡正加大对可能需为跨境烟霾问题负责的企业的施压。新加坡国务资政尚穆根（K Shanmugam）呼吁银行关注环境与法律问题所带来的风险，因为这些银行可能曾向与火灾相关的企业提供过融资。

华侨银行表示，在整个融资期限内，华侨会定期评估客户的环境、社会及治理（ESG）风险，包括客户在降低这类风险方面的能力、承诺以及过往表现。

星展银行发言人也表示，作为持续客户互动与风险评估工作的一部分，星展会定期审查客户是否符合银行的可持续发展政策。

星展发言人补充说，星展针对毁林问题设有“严格政策”，对焚烧行为采取“零容忍”态度，并要求客户恪守“不毁林、不开发泥炭地、不剥削”（No Deforestation, No Peat, and No Exploitation）的承诺。不过，发言人并未详细说明若违反上述规定将面对何种后果。

大华银行也提到针对棕油业的相关政策，要求客户遵循“不露天焚烧、不开发泥炭地、不毁林”的原则。

大华发言人补充说，大华一直在就当前的烟霾问题与客户进行沟通，并将针对那些不遵守银行政策的客户采取果断措施。

这些措施可能包括削减融资额度、限定贷款用途，或终止业务关系。