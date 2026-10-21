新加坡企业发展局未来三年将投入超过4500万元，推出“人工智能催化项目”（Catalytic AI Solutions），帮助先进制造业的中小型企业降低采纳人工智能（AI）的门槛，涵盖产品设计优化、自动处理报价请求（RFQ）文件、生产调度及预测性维护等。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期三（10月21日）在工业转型亚太区博览会（ITAP）开幕仪式上致辞，作出上述宣布。

她说：“如果我们果断前行，新加坡就能巩固作为全球先进制造业关键枢纽的地位，让企业在这里开发新技术、提升工程能力，将其大规模应用，并为全球制造业作出贡献。”

颜晓芳透露，于2024年启动的制造业人工智能卓越中心（AIMfg）将步入下一个阶段，深化其能力，以解决更复杂、对关键任务至关重要的制造业问题，支持AI赋能的端到端转型，并推动AI在更广泛的制造企业中规模化应用。

中心还将更充分地发挥我国研究与创新生态系统的优势，与我国高等学府、前沿AI初创企业和技术供应商合作，开发切合需求、可供行业应用的人工智能解决方案。

颜晓芳说：“我们希望不仅大型制造商能够使用人工智能，我国中小企业也能使用。”

为了协助先进制造业的中小型企业，企发局星期二正式启动“人工智能催化项目”。通过这个项目，企业可获取可直接部署的AI解决方案，以提高生产力、优化效率并增强竞争力。

制造业AI挑战赛启动

颜晓芳也于同天宣布，由全国机器人计划、新加坡科技研究局及南洋理工大学感知与具身智能实验室联合主办，首届“新加坡制造业具身人工智能挑战赛”（Singapore Embodied AI Challenge for Manufacturing）正式启动。这项竞赛旨在将AI与机器人及物理系统结合，首个应用例子由半导体巨头美光科技（Micron）提供。

这项全球竞赛将汇聚研究人员、业界人士、初创企业及全球人才，针对行业实际问题开发具身智能解决方案，并为这些方案的商业化部署铺路。

颜晓芳也指出，为协助员工掌握AI技能并吸引人才，在多家政府机构支持下，新加坡制造业总会推出名为“MATCH”（Manufacturing and Talent Connection Hub）的制造业求职门户网站，整合行业就业机会。