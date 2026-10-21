股票分析师认为，怡和控股（Jardine Matheson）股价增长潜力将受益于内部重组而受推荐，但子公司怡和东南亚却因为增长空间有限，而被下调评级。



星展集团研究在星期一（10月19日）和星期二（20日）发布的报告显示，怡和控股维持“买入”评级，但目标价从90美元（约115新元）下调至85美元。

怡和东南亚（Jardine Matheson Southeast Asia）的评级，则从“买入”下调至“持守”，目标价也从35.50元下调至25元。

分析师认为，怡和东南亚（前身为怡和合发）目前的股价，已包含在近期内释放价值的潜力，但怡和控股的股价，则远低于公司的潜在资产价值。

尽管怡和控股已设定直至2030年的股东回报、资本再循环及新增长机遇的目标，但市场推算出来的控股公司折价已扩大至约37%，高于32%的长期平均水平。

控股公司折价，指的是控股公司的整体市值低于它所持有的各项资产或子公司价值。

报告指出，随着怡和控股逐步落实重组计划，这一折价幅度有望收窄至25%。

这些计划包括：到2030年实现至少40亿美元（约51亿新元）的资本循环、目前正在进行的5亿美元股票回购计划，以及印度尼西亚子公司阿斯特拉国际（Astra International）的盈利复苏。

至于怡和东南亚，报告指这家“怡和家族”子公司，大致上完成脱售汽车经销业务，并派发所持有的剩余丰田汽车股票给股东。

公司目前的股价比形式上净资产值高约20%，接下来的上升空间有限。

截至星期三（21日）早上10时30分，怡和控股股价涨0.30%至57.58美元。怡和东南亚的股价上扬0.22%至23.25元。