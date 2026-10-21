据知情人士称，随着数据中心板块波动加剧，数据中心运营商DayOne正在重新评估美国首次公开募股（IPO）计划，可能推迟上市或缩减发行规模。

据彭博社引述知情人士说，总部位于新加坡的DayOne一直在等待合适时机启动IPO，同时也考虑将发行推迟至市场回稳后。其他方案包括缩小发行规模，募资25亿至30亿美元（约38亿新元），约为最初目标的一半。

知情人士称，DayOne仍在与潜在投资者接洽，希望市场条件一旦允许就尽快推进上市。此前有报道称，这家公司最初考虑最快第四季度通过IPO募资至多50亿美元，目标估值约200亿美元。

因涉及未公开信息而要求匿名的知情人士称，目前讨论仍在进行，DayOne尚未作出最终决定，公司仍可能选择在未来几周推进IPO，DayOne不予置评。

人工智能数据中心一度吸引全球投资者追捧，但近期AI相关巨额资本支出的债务融资成本担忧动摇投资者信心，并开始波及IPO市场。DayOne近年来通过多轮私募融资筹集数十亿美元。

澳大利亚数据中心公司Firmus Grid此前因估值分歧，取消了规模约50亿美元的IPO；同样经营数据中心的AirTrunk则将原计划在新加坡进行的不动产投资信托基金IPO则推迟至明年。