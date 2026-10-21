冬海集团（Sea）旗下的数码金融服务业务Monee可能上市，股票分析师认为，这对集团而言或许是一大利好，但上市相关的挑战以及阻碍冬海股价上升的因素依然存在。

星展集团分析师米特尔（Sachin Mittal）星期三（10月21日）发表报告说，Monee的估值，可能介于这项业务2027年经调整息税折摊前盈利预测的12至15倍。

根据冬海集团首席执行官李小冬于星期二（20日）发给员工的内部备忘录，集团正考虑推动旗下Monee进行首次公开售股，同时计划推出人工智能（AI）企业服务平台。

米特尔指出，按冬海目前的股价预计，Monee的估值是60亿美元（近77亿新元），意味着若成功脱离冬海独立，可能会推动股价上升18美元，相当于21%。

Monee第二季的收入同比增长58.9%至14亿美元，贷款规模则扩大62.5%至111亿美元，但这项业务的信贷损失拨备也持续增加，在第二季达到5亿5400万美元，同比大涨75%。

米特尔认为，Monee不太可能在明年之前上市，因为必须遵循八个市场的相关条例。以新加坡市场为例，任何投资者要收购Monee旗下MariBank超过5%的股权，必须在银行法令下获得批准。

此外，独立后的Monee将被要求与冬海的电商平台虾皮（Shopee）按“公平独立原则”进行交易。由于Monee目前在很大程度上受惠于虾皮的用户基础和客户预付款，这将使两项业务之间的关系变得复杂。

冬海股价星期二下跌9.1%，报80.43美元。