新加坡电商巨头Grab以6亿美元（约7.7亿新元）现金收购foodpanda台湾业务的交易受挫。台湾当局认为，并购交易会对当地市场竞争带来显著影响，Grab提出的相关方案不足以有效化解限制竞争的疑虑，因此禁止有关交易。

监管当地市场竞争和反垄断事务的台湾公平交易委员会（Fair Trade Commission）星期三（10月21日）发文告宣布这个决定。

委员会说，台湾外卖市场目前已由foodpanda及Uber Eats两大平台主导。一旦交易完成，Grab将取代foodpanda进入台湾市场，成为UberEats主要的竞争对手。

UberEats的母公司实际上持有Grab约13.1%的股份，Uber执行长过去还曾长期担任Grab董事，双方在其他市场有密切互动及商业合作。

文告也说，当局与Grab曾讨论相关措施，Grab提出包括稀释持股、限制Uber相关人员兼任Grab董事、限制竞争敏感资讯交流等承诺措施。但当局认为这些措施无法确保能够有效执行，也不足以化解限制竞争疑虑。

当局说：“公平会认为，Grab与Uber之间的股权连接、董事兼充及商业合作历史，将降低Grab未来与UberEats在台湾市场竞争的诱因与能力，产生限制竞争效果。”

《联合早报》已向Grab发出询问，以了解更多详情。

今年3月，Grab宣布进军东亚市场，提出以6亿美元现金，收购foodpanda的台湾业务。公司创始人兼总裁陈炳耀当时指出，公司在亚细安累积的经验与台湾市场高度契合。“我们长期在高密度、高交通流量城市中管理复杂外送物流体系的经验，非常符合台湾繁忙的都会环境。”

这起交易稍后因Grab和Uber间的股权联系，在台湾引起强烈的反弹。尽管Uber总裁科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）宣布辞去Grab董事职务以划清界限，但台湾劳工团体仍举行大型集会抗议这起交易。

台湾公平交易委员会随后宣布，把交易审查日期展延至10月27日。