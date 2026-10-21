随着新加坡居民赴马来西亚消费增加，华侨银行（OCBC）星期五（10月23日）起将让客户在两种新加坡储蓄账户内持有马来西亚令吉，方便客户为跨境消费预先兑换当地货币。

华侨银行说，它是首家允许客户在新加坡个人储蓄账户内，持有令吉的非马来西亚银行。加入令吉后，账户可管理11种货币。

华侨银行星期三（10月21日）发文告说，华侨银行客户在马来西亚的交易额，自2022年以来年复合增长25%。马来西亚也是华侨银行客户最受欢迎的海外消费目的地，客户在当地的交易占所有海外交易三分之一，主要用于餐饮和购物。

此外，连接新加坡与新山的新柔地铁（RTS）预计明年2月通车。银行认为，这将进一步带动跨境旅游和消费。

华侨银行财富管理部总经理陈秀丽建议，经常因工作、休闲和日常消费往返马来西亚的新加坡人，可在出发前，先兑换令吉和锁定汇率。

从星期五起，全球定期存款账户（Global Savings Account）和宏富全球定期存款账户（Premier Global Savings Account）的客户可把新元兑换成令吉，账户内最多可持5万令吉。平均每日结余达到5000令吉的客户，截至2027年6月30日可享年息1%，此后年息为0.5%。

银行指出，只要个人储蓄账户内的令吉余额充足，提取令吉现金时不收取外汇兑换费，但使用非银行提款机可能另收费。