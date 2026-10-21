新马跨境消费增加 华侨银行两类储蓄账户可持有令吉
华侨银行说，它是首家允许客户在新加坡个人储蓄账户内持有令吉的非马来西亚银行。加入令吉后，账户可管理11种货币。 （档案照片）
随着新加坡居民赴马来西亚消费增加，华侨银行（OCBC）星期五（10月23日）起将让客户在两种新加坡储蓄账户内持有马来西亚令吉，方便客户为跨境消费预先兑换当地货币。
华侨银行说，它是首家允许客户在新加坡个人储蓄账户内，持有令吉的非马来西亚银行。加入令吉后，账户可管理11种货币。
华侨银行星期三（10月21日）发文告说，华侨银行客户在马来西亚的交易额，自2022年以来年复合增长25%。马来西亚也是华侨银行客户最受欢迎的海外消费目的地，客户在当地的交易占所有海外交易三分之一，主要用于餐饮和购物。
此外，连接新加坡与新山的新柔地铁（RTS）预计明年2月通车。银行认为，这将进一步带动跨境旅游和消费。
华侨银行财富管理部总经理陈秀丽建议，经常因工作、休闲和日常消费往返马来西亚的新加坡人，可在出发前，先兑换令吉和锁定汇率。
从星期五起，全球定期存款账户（Global Savings Account）和宏富全球定期存款账户（Premier Global Savings Account）的客户可把新元兑换成令吉，账户内最多可持5万令吉。平均每日结余达到5000令吉的客户，截至2027年6月30日可享年息1%，此后年息为0.5%。
银行指出，只要个人储蓄账户内的令吉余额充足，提取令吉现金时不收取外汇兑换费，但使用非银行提款机可能另收费。