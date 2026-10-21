亚洲科技股经历过去一周卖压后，星期三（10月21日）反弹，韩国和日本晶片股涨势明显。

新加坡海峡时报指数星期三闭市涨33.97点或0.63%，报5437.99点，全场成交量9亿6521万股，总交易额17亿8259万元。上升股334只，下跌股214只。

隔夜美股走势分化，道琼斯工业指数上涨1%，纳斯达克指数微跌。法新社报道，部分资金从科技股转向工业股。

FSM Global研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊接受《联合早报》采访时说，星期二（20日）美股部分指数回升，主要受到投资者低位吸纳和全球市场情绪趋稳带动，并不代表风险偏好已明显改善。

她指出，科技股仍受到人工智能（AI）开支和估值疑虑的压制。美股资金转向医疗保健等防御型股和价值股，但这股板块轮动尚未明显蔓延至亚洲。星期三韩国、台湾和日本的主要晶片股普遍反弹，本地三大银行股也上扬。

据法新社报道，星期三亚洲科技股反弹，其中一个推动因素，是两家美国上市科技公司在美股星期二闭市后公布了优于预期的业绩。

马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）公布6月上市以来首份季度业绩，7月至9月由亏转盈，净利达到市场预期的两倍以上。另一方面，服务器制造商超微电脑（Super Micro Computer）公布的初步季度盈利也优于预期。两家公司股价盘后分别上涨8.1％和约16％，改善了亚洲交易时段对AI相关股的投资情绪。

在线交易平台KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）说，这些优于预期的业绩和企业最新业务进展，有助缓解市场对AI投资前景的担忧。

他认为，若脸书母公司Meta和特斯拉（Tesla）星期三公布的业绩与展望同样强劲，AI相关股可能获得更持久的上升动力。

亚太市场表现不一。韩国股市反弹3.29%，日本和台湾股市分别上涨0.85%和1.28%，悉尼股市微升0.14%。香港股市则下跌0.90%；A股方面，上海和深圳股市分别跌0.60%和0.49%。

陈秋伊进一步分析道，韩国、台湾和日本股市的科技及半导体股比重较高，走势较容易受到晶片周期影响。相比之下，海指以银行等价值股为主，受科技股抛售的直接冲击相对较小。

不过，她也坦言，新加坡股市仍会受到全球市场波动影响，银行的盈利前景和估值也是左右海指表现的重要因素。

另一方面，中东航运风险继续支撑油价。路透社报道，布伦特原油星期三维持在每桶110美元以上，市场仍担心霍尔木兹海峡附近的袭击会影响供应。

本地股回调带来吸纳机会

海指30只成份股中，23只上涨、三只下跌、四只持平。涨幅最大的是创业公司（Venture Corp），上涨2.21%，收报15.75元；跌幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage），下跌1.18%，收报0.42元。

三大银行股齐升。星展集团（DBS）上涨0.30%，收报74.65元；华侨银行（OCBC）上涨1.18%，收报29.14元；大华银行（UOB）上涨1.40%，收报42元。

陈秋伊认为，本地股近期回调，为投资者以较合理估值吸纳基本面稳健的股票提供机会。不过，市场能否持续回升，仍取决于企业盈利是否保持韧性。

展望未来，她仍看好本地股，认为工业股继续推动海指盈利增长，银行股则提供相对稳定的盈利和股息。

她还提到，工程及造船企业手握多年订单，加上基础设施和国防开支持续带来需求，短期市场波动对盈利前景的影响相对有限。