星期三（10月21日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三盘前全面走高。截至晚上7时15分，标准与普尔500指数期货升19点，报7774.25点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货升189点，报29864.25点；重量级的道琼斯指数期货升32点，报52751点。

AI相关股票盘前普遍上涨：英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel）和超微半导体（AMD）均走高。费城半导体指数此前连续八个交易日下跌，是18年来最长连跌纪录，并跌至两个月低位。

不过，油价和利率风险仍受到关注。布伦特原油期货维持在每桶110美元（约141新元）以上，接近五个月高位。路透社报道，美国9月通胀压力已扩大至能源以外的领域，令市场对美联储再次加息的预期升温。

美国股市星期二收市表现分化。标准与普尔500指数升21.84点或0.28%，闭市报7712.57点；道琼斯工业指数升529.85点或1.02%，报52495.88点；纳斯达克综合指数微跌6.07点或0.02%，报26424.82点。

美股星期二交易较淡静，交易所总成交量为159亿1000万股，低于过去20个交易日的171亿5000万股的平均成交量。

盘前交易重点：

太空探索技术公司SpaceX公布上市后的首份季度业绩，并首次录得季度盈利。公司股价盘前升7.46%，报158.81美元。与此同时，市场早已传出SpaceX可能与特斯拉合并的消息。特斯拉首席执行官、SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）星期二公开透露，合并是个好主意，但强调交易尚未确定，两家公司也还没有讨论交易细节。

超微电脑（Super Micro Computer）上调第一季营收预测，盘前一度升12.7%。路透社报道，这一消息公布后，慧与科技（Hewlett Packard Enterprise）和戴尔科技（Dell Technologies）也一度上涨超过4%。三家公司都生产服务器和数据中心设备，业务同属AI基础设施产业链。

Netflix则跌6.58%，报64.17美元。公司对第四季盈利的预测低于分析师预期，并把2026年广告收入预测从30亿美元下调至27亿美元。

美国电信公司AT&T和医疗器械制造商雅培（Abbott）将在开市前公布业绩。脸书母公司Meta Platforms和特斯拉则定于收市后发布第三季业绩。

星期三下文我们来看看超微电脑大幅上调营收和毛利率预测，是否说明AI服务器需求依然强劲。

截至晚上7时15分，盘前成交最活跃的五只股票依次为SpaceX、Netflix、英伟达、英特尔和SK海力士（SK hynix）美国存托凭证。除Netflix外，其余四只股票均上涨。

超微电脑（Super Micro Computer）是美国科技公司，总部位于加利福尼亚州圣何塞，并于1993年在当地成立。公司主要生产服务器、存储系统和网络设备，也供应用于AI数据中心的服务器系统。（路透社）

超微电脑（Super Micro Computer）

（纳斯达克证券交易所代码：SMCI）

超微电脑星期二公布截至9月30日的2027财年第一季初步估算，把营收预测从145亿至155亿美元，大幅上调至185亿至195亿美元（约250亿新元）。新预测也远高于LSEG收集到的分析师平均预测152亿3000万美元。

公司说，上调营收预测主要是因为AI平台需求增加。超微电脑也把毛利率预测从10.4%至10.8%，提高至12%至12.5%，高于分析师预测的10.15%。公司把毛利率改善归因于客户和产品组合变化。

这些只是未经审计的初步估算，具体结果要等超微电脑11月3日公布完整财报时确认。

超微电脑生产AI服务器和相关系统，系统搭载英伟达等公司的晶片，供数据中心训练和运行AI模型。彭博社报道，英伟达晶片已成为大多数AI数据中心采用的主要组件。

路透社报道，包括微软（Microsoft）、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）和Meta Platforms在内的四大云端服务商，预计2026年将在AI基础设施方面投入超过7000亿美元。此次超微电脑上调营收预测，显示AI数据中心对服务器的需求仍然强劲。

彭博社也提到，超微电脑此前曾因服务器涉嫌被非法转运到中国而受到关注。美国检方今年3月起诉包括超微电脑联合创办人在内的三人，但没有起诉超微电脑公司本身。不过，公司在8月公布独立调查结果时说，没有证据显示现任高级管理层知道这项转运计划。

不过，服务器需求强劲并不代表AI基础设施投资已经带来足够回报。利率上升推高融资成本后，市场也在关注数据中心运营商能否继续为扩建筹资。

瑞银全球财富管理策略师说，投资者如今不只看AI需求是否强劲，也会关注科技公司的核心业务能否支撑高额AI投资，并检验相关支出能否带来足够的利润和回报。

因此，超微电脑在11月3日业绩说明会上披露完整数据时，投资者会比一年前更加挑剔，除了看初步估算是否兑现，也会关注AI服务器需求能否继续带动业绩增长。